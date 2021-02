Mercedes EQA er nå i salg

Har en startpris på drøye 400.000 kroner.

Vegar Jansen 4 Feb 2021 18:00

Mercedes-Benz’ nye elektriske bil heter EQA 250 og er i salg fra i dag av, da med en en startpris 408.000 norske kroner.

For de uinnvidde er EQA 250 å betraktes som en forhjulsdrevet kompakt-SUV eller «baby EQC ». Med en lengde på 4,46 meter og høyde på 1,62 meter er den omtrent identisk med Volvos XC40 , mens Volkswagens ID.4 og søstermodellen Skoda Enyaq er rundt ti centimeter lenger.

EQAs spesifikasjoner byr på en rekkevidde på 426 kilometer målt etter WLPT-standarden, mens motoren skal levere 190 hestekrefter og 375 Nm.

Dette gir igjen en akselerasjon på 0 til 100 km/t på 8,9 sekunder.

Interiøret, med skjermer og striper. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Batteripakka – som er integrert i understellet – er på netto 66,5 kWh og skal kunne hurtiglades fra 10 til 80 prosent i løpet av kun 30 minutter, da med lading på opptil 100 kW. Forbruket er oppgitt til 17,7 kWt/100 km.

Det kan nevnes at 66,5 kilowattimer er litt mindre enn de nærmeste konkurrentene, som XC40 (75 kWh) og ID.4 (77 kWh), men et lite hakk mer enn for eksempel Hyundai Kona og Kia e-Niro. Begge disse har batterier på 64 kWh netto.

Ifølge Mercedes-Benz har EQA 250 et høyt utstyrsnivå som standard. Når det gjelder tilhengerfeste og takstativ – noe mange nordmenn verdsetter høyt – er dette dog stadig å regne som ekstrautstyr.

Vekten på eventuelle hengere er for øvrig begrenset til 750 kilogram.

Prøvekjørt i snøvær

Med Mercedes EQA 250 på vinterføre. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Tek.nos utskremte medarbeider Stein Jarle Olsen har allerede fått tilbringe noen kilometer i førersetet på EQA 250 , om enn i tungt snøvær, og kunne melde om at førsteinntrykket av bilen er at den er relativt godt støydempet og komfortabel.

Men som sagt, det var såpass med snø at dette også dempet både lyder og lysten på spesielt spenstig kjøring, så noe fullverdig inntrykk kan vi ikke komme med ennå.

Ifølge Mercedes-Benz’ salgsapparat er de første bilene forventet fra Tyskland til Norge i løpet av vårparten, men om dette betyr mars måned eller mai er det ikke godt å si noe om i skrivende stund.

Men kjenner vi bilindustrien rett, hadde vi nok heller satt pengene på sistnevnte.