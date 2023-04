Slakter Telenors epost-betaling: - Utnytter en sårbar gruppe

Telenor skal 1. juni begynne å ta betalt for e-posttjenesten sin, Online. Dersom du vil unngå å måtte betale, kan det være en idé å bytte.

Heldigvis er det mulig å bytte og fremdeles beholde informasjonen fra den gamle adressen din.

Mener Telenor utnytter en sårbar gruppe

Generalsekretær Kristin Ruud i Seniornett, en frivillig organisasjon som tilbyr datahjelp for aldersgruppen 55 år og oppover, er skuffet over Telenors endring.

– Jeg syns at det er problematisk at de endrer så drastisk og med så kort varsel. Jeg syns folk burde fått i hvert fall ett år i forveien, slik at de kunne forberede seg på det de kunne gjøre for å sikre seg. Det er faktisk ikke bare å skifte leverandør, sier hun til Tek.no.

Ruud sier hun opplever at Telenor utnytter en sårbar gruppe, ettersom flere av brukerne av Telenors e-postløsning er eldre som kanskje sliter med å beherske teknologi.

– Telenor setter folk i en vanskelig situasjon, fordi de er redd for å miste tilgang til det de trenger. Mange føler kanskje at de må beholde Online-kontoen på grunn av dette. Jeg synes Telenor utnytter kundene sine. Dette er en verden som eldre ikke behersker like godt. Telenor er et såpass stort selskap at det har et samfunnsansvar for å ikke gjøre det vanskeligere for dem, mener jeg.

Telenor: Kundeservice er klar

Telenors pressesjef Anders Krokan sier de forstår at kundene opplever endringen som problematisk, og spesielt eldre som har brukt løsningen i lang tid.

Selskapet har blant annet pekt på kostnadene ved å drive epostløsningen, i tillegg til at de har innført et nytt spamfilter og et nytt og moderne design - og at gratisløsninger gjerne har en annen kostnad ved at leverandøren bruker dataene dine til andre ting.

– Vi håper at siden de varsles i god tid, minst én måned før endringen, så har de tid til å vurdere situasjonen. De kan fritt velge å si opp tjenesten selv via Telenor.no eller via kundeservice, og vi tilbyr hjelp og veiledning om hvordan de kan eksportere og beholde viktig innhold de har i e-postkontoen, også om de skulle ønske å velge en annen tilbyder. Vår kundeservice er alltid klar til å hjelpe kundene og gi gode råd, sier Krokan til Tek.no.

Sjekk hvor e-posten din er i bruk

Ruud i Seniornett forteller at en av de største utfordringene med å bytte e-post, er å beholde tilgang til alle tjenestene man benytter seg av. Spesielt når det kommer til passordsgjenoppretting kan dette være vanskelig, ettersom mange tjenester ikke har verifisering gjennom mobilnummer.

Hvis du har glemt passordet til et nettsted eller en digital tjeneste, vil gjenopprettingslenken da sendes til din e-post. Opp igjennom årene kan det være mange slike nettsteder.

I tillegg er det mange som ikke har full oversikt over hvilke tjenester e-posten deres er registrert på. Ruud tilbyr et løsningsforslag:

– Den ene måten du kan gjøre det på er å ta en passordsjekk, som blant annet Google tilbyr, og sjekke hvor du har brukt de ulike passordene dine, og gå gjennom og se hvor e-posten er knyttet til.

Selv om det virker praktisk å opprette et automatisk svar på den gamle e-posten din, som varsler om din nye e-post, fraråder Ruud dette.

– Jeg ville ikke anbefalt automatisk svar, siden det kan gi spamkontoer tilgang på den nye e-posten din. Det er bedre å svare manuelt på e-post, selv om det er mer arbeid. Uansett er dette virkelig slett kundeservice fra Telenor, sier hun.

Opprett ny e-post

Det finnes i dag flere gratis e-postleverandører, som Yahoo og Microsoft Outlook. I denne guiden har vi for enkelhetens skyld valgt å benytte oss av Google sin gratis e-post, GMail, ettersom det er den mest kjente på markedet. I tillegg er den enkel å ta i bruk.

For å benytte deg av e-posttjenesten til Google, må du først opprette en ny e-postadresse hos dem:

1. Gå til www.gmail.com. Trykk på «opprett konto» og velg «For personlig bruk»

2. Fyll inn navn, ønsket brukernavn og ønsket passord.

3. Fyll inn personopplysninger.

4. Velg innstillinger for personlig tilpassing. Du kan velge enten automatisk eller manuell, men da må du gjennom flere trinn.

5. Les gjennom personvern og vilkår, og velg godta.

6. Velg enten «slå av» eller «fortsett med» smarte funksjoner. Dersom du velger å slå av smarte funksjoner, må du bekrefte i neste steg. Dersom du velger å fortsette med dem, må du velge om du ønsker personlig tilpasning eller ikke. Personlig tilpasning henter dataene dine fra andre Google-apper. Dersom du velger å slå dette av, må du nok en gang bekrefte.

Slik importerer du fra gammel e-postkonto

Etter du har fullført opprettingen er det følgende steg:

1. Velg innstillinger, det er tannhjulet i høyre hjørne.

2. Trykk på «Importer kontakter og e-post».

3. Det vil nå poppe opp et nytt vindu, som gir deg muligheten til å logge på e-posten du ønsker å importere fra. Skriv inn e-postadressen din og trykk på «fortsett».

4. Logg inn på e-posten du ønsker å importere fra.

5. Tillatt ShuttleCloud Migration å hente inn data fra den gamle brukeren din for å importere til den nye.

6. Gå tilbake til innstillinger i Gmail, og trykk på «kontoer og import».

7. Du vil nå se din gamle e-post ligge under «Importer e-post og kontakter», med «Importeringen har ikke begynt» i rød skrift. Velg «angi info».

8. Huk av på det du ønsker å importere: kontakter, e-poster og nye e-poster de neste 30 dagene. Velg så «Start import».

9. Du vil motta følgende beskjed: «Meldingene og kontaktene dine blir importert. Det kan ta flere timer (noen ganger opptil to dager) før importerte e-poster vises. Du kan lukke dette vinduet og fortsette å bruke Gmail. Du kan til og med logge av og lukke nettleseren mens e-post og kontakter importeres i bakgrunnen. Du kan sjekke statusen for importen ved å se under Innstillinger > Kontoer og Import.»

10. Nå har du tilgang til de gamle e-postene dine, kontaktene dine og de kommende e-postene dine de neste 30 dagene.

Manuell endring av e-post hos tjenester

Dersom du ønsker å benytte den nye e-posten din på tjenester du abonnerer på, må dette endres manuelt. Det finnes ingen måte å overføre dette automatisk på, men de fleste tjenester tilbyr en veiledning på hvordan dette kan gjøres. For eksempel Spotify har kun fem steg for å endre e-post på brukeren din.

1. Gå til www.spotify.com eller åpne appen.

2. Gå til «account overview» eller trykk på kontoikonet i appen, deretter trykker du på «konto».

3. Rediger e-posten din under «email».

4. Bekreft med passord.

5. Trykk på «Save profil» eller «Lagre»

