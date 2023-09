Slik er «Tesla Bot» nå

Treningen fortsetter for Teslas menneskeaktige robot.

Kamera Tesla / Tesla

Niklas Plikk Publisert i går 08:09 Lagre

Det er ikke godt å si om Tesla er mest kjent for elbilene de lager eller den oppmerksomhetsyke sjefen Elon Musk, men det var i hvert fall ingen som hadde forventet at de skulle vise frem en robot for omtrent to år siden.

Navnet på skapningen var Tesla Bot, senere også kalt Optimus, og ble møtt med både latter og skepsis, for da den først ble avslørt kunne den ikke gjøre stort mer enn å stå stille på scenen.

Nå har Tesla sluppet en ny video som viser litt av progresjonen de siste to årene, og hva Tesla Bot nå klarer å gjøre.

Bruker kameraer og nevrale nettverk

Versjonen i videoen over er definitivt mer selvsikker i bevegelsene sine, og Tesla hevder den korrigerer og lærer kun ved hjelp av videostrømmen fra kameraene. Den blir altså ikke fjernstyrt på noen måte, og bruker heller ikke nærhetssensorer som Lidar for å forstå nærområdet sitt.

Denne tilnærmingen matcher også Teslas filosofi rundt Autopilot-systemet på bilene deres, der de ga opp Lidar-sensorer for flere år siden, og bruker i stedet utelukkende kameraer. Til og med parkeringssensorene er fjernet, til manges frustrasjon.

I videoen kan vi se Optimus både sortere ulike klosser, rette på dem hvis de faller, og automatisk reagere på ny informasjon når en assistent flytter rundt på klossene.

Evig hype fra sjefen selv

Det ville ikke vært et Tesla-prosjekt uten at sjefen Elon Musk mente dette var det neste store gjennombruddet verden har ventet på. Musk har ved et tidligere tidspunkt sagt at «Optimus-greiene er ekstremt undervurdert», og sagt at i fremtiden kommer det til å komme så mange som 10–20 milliarder bestillinger på Tesla Bot. Han kunne også «trygt spå» at Optimus ville stå for majoriteten av Teslas verdi på lang sikt. Intet mindre.

Selskapet har imidlertid ikke sagt noe om når Tesla Bot kan være klart for å faktisk selges som et produkt, hva prisen vil bli og hvordan tilgjengeligheten er. De har imidlertid planer om å bruke Tesla Bot internt først, før robotene kommer til markedet.