Project Q: Lekket klipp skal vise bærbar PlayStation

Mange har poengtert det bisarre utsende til den kommende konsollen, som kan minne om to halvdeler av en DualSense-kontroller limt fast til en åtte tommers skjerm. Kamera Sony/skjermdump Youtube

Simen Barstad Buset Oppdatert 26. juli

Klipp og bilder av «Project Q», PlayStation kommende strømmekonsoll, er tilsynelatende på avveie.

Klipp lekket på nett

Bilder av konsollen ble først lastet opp til Imgur, før de senere fikk fart i seg da Twitter-kontoen Zuby_Tech delte klipp av det som fremstår å være «Project Q». Du kan se video og bildene som ble delt under:

Ifølge samme kilde skal konsollen kjøre Android. Konsollen skal også låne flere funksjoner fra Playstation 5 sin DualSense-kontroller, for eksempel haptiske triggere.

Det er uklart på hvilken måte strømmingen vil fungere, om det for eksempel kun er over wifi fra egen konsoll eller om du kan strømme spill fra nettskyen gjennom PlayStation Plus.

Det vil i så fall definere om man i praksis også må eie en PlayStation 5, eller om «Project Q» kan bli et potensielt godt kjøp for dem uten flaggskip-konsollen.

Få detaljer

Annonsert under PlayStation Showcase i mai, skal «Project Q» være Sonys nye bærbare satsning.

Vi vet i utgangspunktet lite om selve konsollen, men den skal primært muliggjøre strømming fra din egne dedikerte PlayStation 5-konsoll.

PlayStation Vita tok aldri helt av, og ble bare noen år etter lansering så godt som avviklet. Kamera Itsuo Inouye / AP / NTB

Samme funksjon var også tilgjengelig på det som per dags dato er Sonys siste forsøk på en håndholdt konsoll, PlayStation Vita, gjennom funksjonen Remote Play. Det kan også minne om en av hovedfunksjonene til Nintendos Wii U-kontroller.

Et voksende marked

Det er enda ikke annonsert noen lanseringsdato eller pris, men det faktum at konsollen er ute i det fri kan kanskje antyde at vi snart får vite mer om «Project Q».

Konkurransen i det håndholdte konsollmarkedet blir likevel ikke mindre med det første. Nylig lanserte Asus sin egen håndholdte spillmaskin i form av ROG Ally. Steam Deck har også hatt stor suksess i internasjonale markedet, men er per i dag ikke tilgjengelig i Norge.

Både ROG Ally og Steam Deck har dedikert maskinvare til å kjøre krevende spill, og baserer seg hovedsakelig ikke på strømming av spill, selv om det fremdeles er en mulighet.

Strømmekonsoll eller dedikert spillmaskiner? Det er spørsmålet når du skal vurdere håndholdte konsoller. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

I likhet med «Project Q», baserer Logitech G Cloud seg primært på strømmeteknologi. Den ble nylig tilgjengelig i Norge. Konsollen lar deg blant annet strømme spill ulike spillstrømmetjenester som GeForce Now og Xbox Cloud Gaming, samt din egen PC på hjemmenettverket.

Som en slags hybrid byr Nintendo Switch også på en rekke strømmebaserte spill, og da er det ofte snakk om spill som krever kraftigere maskinvare enn det Switch kan by på. Eksempler på dette er «Hitman 3» og «Control».

Oppdatert 26. juli 2023, 09:39