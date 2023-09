Salget av brukte mobiler vokser

...mens øvrig elektronikksalg stuper.

Kamera Torstein Norum Bugge/ Tek.no

I august kunne bransjeorganisasjonen Elektronikkbransjen melde om salgsnedgang i samtlige av bransjens kategorier, inkludert mobiltelefoner. Men dette gjelder ikke bruktmobilmarkedet, som merker en tydelig økning i årets andre kvartal.

– Sammenlignet med årets første kvartal har salget av pent brukte mobiler gått opp fire prosent, forteller Siv Færø, ansvarlig for salg og kanalstyring for privatmarkedet i Telia.

Kommunikasjonsrådgiver i Finn.no, Linda Glomlien kan også melde om økning i salg av bruktmobiler gjennom deres tjeneste «Nybrukt».

– Vi ser en solid vekst måned for måned på denne markedsplassen og hadde salgsrekord i juli.

Apple mest populært

Hos Telia finner vi at iPhone er det desidert mest populære bruktmobilproduktet. Nesten samtlige topp 10 kandidater er fra Apples ulike modeller, med Apple iPhone 11 som topplassering både første og andre kvartal i 2023.

Den eneste telefonen fra andre selskaper som bryter opp listen, er Samsung Galaxy S21 Ultra, som tok 10. plass første halvdel av 2023. Samt Samsung Galaxy S20 Ultra, som ligger på en 9. plass andre kvartal.

Bruktmarkedet blomstrer

Foruten at kategorien «mobiltelefoner» har hele 27.000 daglige søk på Finn.no, melder også Glomlien at bruktkjøp øker innen stadig flere kategorier.

– Generelt ser vi en stor økning i bruktkjøp på FINN, og vi satte nylig rekord i både antall annonser og antall søk på brukte varer.

Den samme tendensen ser vi også i Elektronikkbransjena forbrukerundersøkelse fra første halvår av 2023. Her fremkommer det at 49 prosent av nordmenn er interessert i å kjøpe brukt elektronikk. Kun 33 prosent oppgir at det er uaktuelt å velge brukt neste gang de skal handle.

Foruten at mobiltelefoner, er også kjøleskap og fryser blant nordmenns mest populære bruktkjøp, hvorav 24 prosent skal ha oppgitt at de kunne tenke seg å velge dette brukt. 23 prosent mener det er interessant med bruktTV, og 21 prosent tenker å gå for brukt vask/tørk-produkt.

Ulike bruktmobiltjenester

Det finnes flere ulike bruktmobiltjenester. Vi har forsøkt å samle noen av dem her.

Finn.no/ « Nybrukt » : Oppgir 2 års reklamasjonsrett

: Oppgir 2 års reklamasjonsrett Telia/ « Like Fin » : Oppgir 2 års garanti og 5 års reklamasjonsrett

: Oppgir 2 års garanti og 5 års reklamasjonsrett OneCall/ « NestenNy » : Oppgir 2 års garanti og 5 års reklamasjonsrett

: Oppgir 2 års garanti og 5 års reklamasjonsrett Telenor/ « Godt som ny » : Oppgir 2 års garanti og viser til sine generelle vilkår, hvor det heter at «Retten til å reklamere gjelder i to år etter at kunden overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år».

: Oppgir 2 års garanti og viser til sine generelle vilkår, hvor det heter at «Retten til å reklamere gjelder i to år etter at kunden overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år». Ice/ «Pent brukt»: Oppgir 2 års garanti og 5 års reklamasjonsrett

Finn.no er eid av Schibsted, som også eier VG, som Tek.no er en del av.

Oppdatert 7. september 2023, 19:43

Mer om MobiltelefonerGjenbruk