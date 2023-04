SpaceX-oppskyting av rekord-rakett utsatt

NTB 17. april 2023, 15:41

Elon Musks romselskap SpaceX skulle etter planen skyte opp sitt nye Starship-fartøy mandag ettermiddag, men teknisk trøbbel gjør at oppskytingen blir utsatt.

Ifølge selskapet vil det ta minst 48 timer før de kan gjøre et nytt forsøk. Planlagt oppskyting var klokken 15.20 norsk tid i Boca Chica i Texas.

Musk skriver på Twitter at en trykkventil er frosset, og at det fører til at de ikke kan skyte opp raketten. Starship-raketten skal være den største og kraftigste som noensinne er bygget. Ifølge New York Times er raketten høyere enn Frihetsgudinnen.

SpaceX er romorganisasjonen til Elon Musk, og planen er at Starship-fartøyet skal brukes til USAs neste måneferd. Senere skal den sendes til Mars, dersom alt går som planlagt.

Raketten har allerede blitt testet i flere varianter de siste årene, men dette er første test av systemet i sin helhet. Starship og bæreraketten Super Heavy danner sammen en ekvipasje som er 120 meter høy.

