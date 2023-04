EU jobber med AI-lov: Dette er egentlig «AI Act»

– Sørger for at innovasjon ikke blir til utnyttelse.

Kamera ROBYN BECK / AFP / NTB

«Alle» vil være med på AI-bølgen, men ingen regulerer AI-markedet. Det bekymrer både forskere og teknologieksperter.

Både fordi det kan føre til at det blir vanskelig å skille mellom hva som er menneskeskapt og hva som er skapt av kunstig intelligens, men også fordi utviklingen i bunn og grunn gjøres på bakgrunn av mine og dine data.

Derfor etterlyser forskere reguleringer, og EU jobber med et reguleringsforslag. Men helt vanntett blir trolig ikke regelverket, rett og slett fordi formuleringene er for vage.

Vagt, men nødvendig lovforslag

– Det virker som de har lagt seg på samme strategi som GDPR – som er en veldig vag ordlyd og lite konkrete krav. Det gjør det vanskelig å vurdere om man selv er innenfor med et AI-basert produkt, forklarer forsker i Open AI Lab ved NTNU, Inga Strumke.

NTNU-forsker Inga Strumke. Kamera NTNU

Hun medgir samtidig at vi lever i en tid hvor utviklingen går fortere enn man klarer å skrive lovtekster som følger dem opp, og at de som skriver reguleringene prøver å håndtere dette med vage formuleringer.

EUs «AI Act» – deler AI-systemer i fire ulike risikogrupper

I forslaget, som har vært i arbeid siden april 2021, foreslår EU-kommisjonen å plassere ulike typer kunstig intelligens i fire risikokategorier: lav, begrenset, høy og uakseptabel risiko. Kravene som stilles blir følgelig strengere jo høyere risikoen er, og for høyrisiko-AI vil det bli nødvendig med såkalt CE-merking.

Nicolai Halbo. Kamera Simonsen Vogt Wiig

I noen tilfeller vil systemene bli ansett å utgjøre en såpass stor trussel for sikkerhet og menneskerettigheter, at de vil bli plassert i kategorien «uakseptabel», og dermed bli forbudt, forklarer partner og leder av teknologi- og medieavdelingen i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, Nicolai Halbo.

– Høyrisiko-AI er for eksempel AI brukt i rekruttering, kritisk infrastruktur (transport, strøm), utdanning med mer. I forslaget til AI Act stilles det strenge krav til leverandører, utviklere og brukere av kunstig intelligens.

Også leder ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen, Marija Slavkovik, er enig i at lovtekstene slik de fremkommer i dag ikke er perfekte, men hun påpeker samtidig at de er utrolig viktige.

Marija Slavkovik er leder ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Kamera Zulfikar Abdelhamid Fahmy

– Det sender et veldig tydelig signal til alle AI-utviklere om at Europa setter innbyggernes sosiale interesser først, ikke profitt.

– Disse lovene er de første i sitt slag, de er ikke perfekte, de er ikke komplette. Men de er seriøse og noen av dem kan håndheves. Jeg hører bekymringen for at lovgivning demper innovasjon, men det er ikke det som skjer. Lovverket sørger for at innovasjon ikke blir utnyttelse.

Fremskrittene gjøres i privat sektor

Per i dag finnes det ikke et lovverk som forhindrer misbruk av data og informasjon, eller en klar strategi for å beskytte forbrukere. Det er dette EU-kommisjonen søker å gjøre noe med, gjennom nettopp «AI Act».

Dette er altså et forslag til et juridisk rammeverk som skal ha til hensikt å regulere kunstig intelligens, ved å stille krav til leverandører, utviklere og brukere.

Kunstig intelligens er komplekse datasystemer som ved hjelp av det som kalles nevrale nettverk og maskinlæring, er i stand til å svare på oppgaver den blir gitt. Svarene den gir imiterer det den har lært, og siden materialet den er trent opp med er skapt av mennesker vil den derfor også gjengi et mest mulig «menneskelignende» svar.

Så langt, så vel, men grunnen til at den siste tidenes AI-tjenester, slik som ChatGPT, Bing, Lensa, Midjourney og Dall-E, har fungert så godt som de har, er dataene de er trent opp med.

– Grunnen til at det eksploderer på tekst og bilder, er at vi har internett. Det er et digitalt reservoar for data, uttaler forsker i Open AI Lab ved NTNU, Inga Strumke.

Hun peker også på at måten utviklingen nå skjer lener seg i svært stor grad på kommersielle aktører.

– De store fremskrittene gjøres primært i private selskaper, og det er historisk helt unikt – at grunnforskningen ikke gjøres kun på offentlige forskningsinstitusjoner, men i stor grad også i private, forklarer hun, og hevder samtidig at dette kan ha uante konsekvenser.

– Det er ekstremt bekymringsverdig, for vi aner ikke hva det har å si for forskningen, resultatene og etikken, uttaler hun.

AI kan brukes «overalt»

Bruken av slike nevrale nettverk er heller ikke områdespesifikt. Modellene og metodene kan anvendes i helt andre sektorer enn vi har sett tidligere. Det er kun fantasien – og tilgangen på data – som setter grenser.

Forskningsleder Signe Riemer-Sørensen ved Sintef etterlyser regulering på AI. Kamera Trygve Indrelid

Forskningsleder for analyse og AI ved Sintef, Signe Riemer-Sørensen, påpeker samtidig at det blir svært viktig med regler for fremtidig utvikling av kunstig intelligens. Spesielt hvis personlig data anvendes i for eksempel helsesektoren.

– Spesielt for modeller som gjør prediksjoner på personlige data er dette med data en stor utfordring. Balansegangen mellom ønsket om å bruke data til positive formål og risikoen ved å samle/lagre personlige data er ikke rett frem, forklarer hun.

– Både data og AI kan misbrukes på uendelig mange måter. Noen av de er dekket av eksisterende regelverk, mens andre ikke er. AI har kommet for å bli, derfor trenger vi et regelverk som etter beste evne omfatter utviklingen.

Kan påvirke videre AI-utvikling

På spørsmål om hvilke innvirkning en slik reguleringsplan vil ha på den videre utviklingen av kunstig intelligens, svarer Halbo i Simonsen Vogt Wiig bekreftende på at man ikke kan utelukke at det vil påvirke denne noe, men han fremstår likevel håpefull.

– Jeg bemerker at EU sitt mål ikke er å stagnere innovasjonen. Det skal blant annet legges til rette for utvikling og testing av nye AI-systemer. Tilsynsmyndigheter vil gi veiledning og føre tilsyn med prosjekter.

– Hvis regelverket fungerer godt kan dette være positivt for utviklingen av menneskenyttig AI. Jeg tenker det vil være langt mer hemmende for utviklingen av AI om mange sentrale forhold knyttet til bruken av AI forblir uregulert og uløst. Dette vil kunne begrense både bruken – og investeringsviljen til AI, avslutter han.

25. april 2023, 12:26