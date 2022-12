Hevder Apple flytter MacBook-produksjon ut av Kina

Apple skal være i ferd med å flytte deler av MacBook-produksjonen sin ut av Kina. MacBook er den siste av de store produktkategoriene hvor Apple gjør dette grepet. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Apple planlegger å flytte deler av MacBook-produksjonen sin fra Kina til Vietnam midt i 2023, melder Nikkei. De viser til anonyme kilder med kjennskap til saken. Apple skal ha bedt produksjonspartner Foxconn om å begynne MacBook-produksjon i Vietnam muligens så tidlig som mai neste år.

Apple har jobbet lenge med å etablere alternative produksjonslokaler for produktene sine utenfor Kina, i takt med stigende spenning mellom amerikanske og kinesiske myndigheter. I tillegg har kinesiske covid-restriksjoner gitt usikkerhet rundt produksjonen der.

– Etter at MacBook-produksjonen flyttes, vil alle Apples flaggskipsprodukter i praksis ha ett produksjonssted utenfor Kina. iPhone i India og MacBook, Apple Watch og iPad i Vietnam. Det Apple nå vil ha er et «utenfor Kina»-alternativ i alle fall for deler av produksjonen av alle produktene sine, sier en kilde til Nikkei.

Apple har ikke selv kommentert saken.

iPhone produseres delvis i India. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

– Symbol på Kinas svekkelse

Apple produserer mellom 20 og 24 millioner MacBook-maskiner årlig, med produksjon i de kinesiske byene Chengdu og Shanghai.

Nikkei påpeker at det faktum at de ligger an til å miste monopolet på MacBook-produksjon er et symbol på svekkelsen av landets posisjon som «verdens fabrikk», og viser til at produksjonen av servere til andre store amerikanske selskaper som Google, Meta og Amazon alle er flyttet til Taiwan, Mexico og Thailand.

Forsyningskjedeanalytiker Chiu Shih-fang ved Taiwans Institute of Economic Research, sier at Kinas covid-restriksjoner har akselerert en utvikling som allerede var i ferd med å skje.

– Ingen vil at selskapet deres skal være fanget og bli ille rammet bare fordi produksjonen er for konsentrert på ett sted. Fra store til små, må tilbydere nå ha løsninger for å møte den nye globale virkeligheten, sier han til Nikkei.

Apple har fra tidligere også AirPods-produksjon i Vietnam, og nylig ble det meldt at brikkeprodusenten TSMC etablerer seg i Arizona i USA. Der skal de produsere brikker til Apple-produkter.

