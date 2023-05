Hevder Google vil vise store AI-forbedringer onsdag

Googles Bard har fått kritikk for å være litt funksjonsløs sammenliknet med konkurrentene Bing og ChatGPT. Nå ser det ut til at Google skal offentliggjøre store forbedringer denne uken. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Hannah Alvestad og Stein Jarle Olsen 9. mai 2023, 12:22

Kunstig intelligens vil være et sentralt tema på Googles I/O-konferanse denne uken, hevder CNBC å vite.

De skal ha fått innsyn i interne Google-dokumenter som viser at Google skal avduke sin siste språkmodell (såkalt LLM, large language model) kalt PaLM 2.

Disse språkmodellene er hvordan chatbotene til Google, Microsoft og OpenAI får sin «intelligens», og baserer seg på analyse av store mengder data hvor man hele veien gjetter på den mest sannsynlige neste bokstaven og ordet.

Hundre språk, koding og matte

PaLM to skal fungere på over hundre språk, ifølge CNBC, og skal både kunne kode, klare matteprøver, kreativ skriving og analyse. Forrige måned fortalte Google at deres medisinske språkmodell Med-PaLM 2 klarer medisinske eksamener på «ekspertlegenivå», med 85 prosent treffsikkerhet.

Googles chatbot Bard har så langt ikke fått like stor oppmerksomhet som konkurrentene fra Microsoft (Bing Chat) og OpenAI (ChatGPT), men CNBCs opplysninger kan tyde på at Google legger opp til en kraftig oppgradering. Bard har så langt bare vært tilgjengelig for brukere i USA og Storbritannia.

Allikevel har tjenesten allerede fått kritikk fra ansatte i selskapet for dens manglende etikk. Blant annet ble verktøyet kalt en patologisk løgner av en ansatt.

Bildegenerator rett i kontorprogrammene

Ifølge CNBC skal Google jobbe med en større versjon av Bard kalt Multi-Bard, som bruker et større datasett og kan løse mer komplekse matte- og kodeoppgaver.

Versjoner kalt Big Bard og Giant Bard skal også ha vært testet, og det kan se ut som om Googles kontorprogrammer Meet, Sheets og Slides ligger an til å få «generative» AI-funksjoner, slik at du for eksempel bare skal kunne be presentasjonsprogrammet Slides om å generere et bilde for deg basert på tekst du skriver inn.

I tillegg til AI-nyvinningene peker ryktene på at Google har en hel liste med maskinvare å lansere på I/O-konferansen. Selskapet har selv bekreftet brettetelefonen Pixel Fold, og i tillegg ventes nettbrettet Pixel Tablet, den nye billigtelefonen Pixel 7a og ikke minst den endelige versjonen av Android 14.

Google har ikke kommentert CNBCs opplysninger.

