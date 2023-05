Gaming Nyhet Discord krever nye brukernavn

Discord-brukere tvinges til å endre navn

Lover prioritet til «gamle» brukere.

Anders Brattensborg Smedsrud 4. mai 2023, 13:55

Discord, appen som spesielt gamere bruker for å kommunisere med hverandre både i og utenfor spill, varsler en stor endring:

Alle brukere må snart lage et nytt, unikt, brukernavn. Og ingen har «forrang» på det de har i dag.

– Teknisk vanskelig og tungt å huske

Brukernavnet er det som kjennetegner deg på tjenesten, og som lar venner finne deg. Mange har trolig samme brukernavn på Discord som på andre tjenester som Steam, Twitch, Reddit, Xbox Live og Playstation Network.

Nå går imidlertid Discord bort fra dagens system, der alle kan ha akkurat det brukernavnet de ønsker, bare sammen med en «tag» – altså fire unike siffer – som gjør det unikt.

Et lite «plaster på såret» for deg som mister brukernavnet du har i dag, er at du også får mulighet til å velge et nytt «visningsnavn». Det trenger ikke være unikt, og kan dessuten inneholde spesialtegn.

Visningsnavnet kan du velge helt fritt og dele med andre, mens det nye brukernavnet må være unikt. Kamera Discord

Discord melder at det er teknisk vanskelig å fortsette å utvikle plattformen med dagens løsning. De hevder også brukernavnene og «tagen» er for vanskelig for brukerne å huske.

Prioriterer langvarige brukere

I løpet av de neste ukene vil brukere bli bedt om å lage et nytt brukernavn som er helt unikt. Det betyr at mange som i dag deler brukernavn med andre, og som ikke er veldig tidlig ute, blir nødt til å skape seg en helt ny identitet på plattformen.

– Vi vet at brukernavnet og identiteten din er viktig, og vi forstår at noen av dere kanskje ikke liker denne endringen og er uenige i den, skriver medgrunnlegger Stanislav Vishnevskiy i et blogginnlegg.

Discord lover ingen at de får det samme brukernavnet som de har i dag, men sier samtidig at brukere som har vært på plattformen lengst vil gis prioritet over nye brukere når nytt navn skal velges.

De melder også at dagens brukernavn og tag fortsatt vil være lenket til profilen din som et alias for å sikre at venner som kjenner deg under ditt gamle navn finner deg i fremtiden.

