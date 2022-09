Nye EU-regler om lading av elbil vil gjelde i Norge

Snart blir det slutt på at du må ha 10–15 apper for å hurtiglade elbilen. I høst vil EU vedta enklere betalingsordninger for lading.

I oktober vedtar EU at du skal kunne bruke din ene favorittapp til alle hurtigladestasjoner i hele Norge og EU, melder Naf.

– Norge bør nå gå foran på åpen hurtiglading og innføre dette allerede fra neste år, sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i Naf (Norges Automobil-Forbund).

EU kommer mest sannsynlig også til å vedta at bankkort også blir et pliktig betalingsmiddel på alle hurtigladestasjoner, ifølge Naf

– I dag har hver hurtigladeoperatør sin app, noe som gjør lading unødig komplisert og fører til at mange sliter med betalingen på ladestasjonen. EU sier at dette skal innføres senest fra 2027, og Norge kommer til å følge EU, men nå som ladeoperatørene vet hva som kommer, er ingen grunn til å vente, sier Braadland.