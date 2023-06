Avholdt verdens første AI-genererte gudstjeneste

Kamera Matthias Schrader / AP

Over 300 mennesker deltok under en eksperimentell AI-generert gudstjeneste som fant sted i Tyskland nylig - trolig den første av sin sort.

– Kjære venner, det er en ære for meg å stå her og forkynne for dere som den første kunstige intelligensen på årets protestantstevne i Tyskland.

Slik skal gudstjenesten, som fant sted i St. Pauls kirke i den tyske byen Fürth, ha startet. Det melder Associated Press.

I en fullsatt kirke kunne de fremmøtte oppleve en 40 minutter lang preken, som både inkluderte tekst generert av OpenAIs ChatGPT, og avatarer som ble vist på en TV-skjerm ved alteret.

«Nå er tiden inne»

Deutscher Evangelischer Kirchentag, som det heter på tysk, er et stevne som finner sted annethvert år på ulike steder i Tyskland. Foruten at mennesker samles til bønn, diskuteres også dagsaktuelle saker, slik som global oppvarming, krigen i Ukraina, og også kunstig intelligens.

I år hadde stevnet fått tittelen «Nå er tiden inne», hvilket fikk den 29 år gamle teologen og filosofen Jonas Simmerlein til å ville utforske muligheten for en seremoni generert av kunstig intelligens.

Han opplyser til AP at til tross for at han hadde en finger med i spillet hele veien, så var selve prekenen, bønn og musikk skapt nesten utelukkende av ChatGPT.

– Jeg kom opp med denne gudstjenesten - men rent faktisk ledsaget jeg den bare, for jeg vil si at omtrent 98 prosent stammer fra maskinen.

Blandede reaksjoner

Til tross for at den kunstige intelligensen tidvis sørget for å få alle deltagerne til å le, skal Simmerlein selv ha blitt imponert over kvaliteten på gudstjenesten.

Også andre deltagere skal ha uttrykt sin overraskelse over hvor god gudstjenesten faktisk var, men flere påpekte likevel at det som var tydelig fraværende var dens «følelse».

– Det var ikke noe hjerte eller sjel, skal en ha uttalt.

Den manglende «sjelen» blir også av Simmerlein fremhevet som en begrensning med kunstig intelligens. Den vil rett og slett ikke kunne vise den samme varme og omtanke overfor sin forsamling, som en prest har.

13. juni 2023, 13:03