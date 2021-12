De beste romjulstilbudene

Julen er forbi og butikkene har som vanlig satt ned prisene på en rekke produkter.

Romjulssalget er tradisjonelt sett langt mindre enn tilbudsuken Black Week i november, men i år ser vi likevel en rekke gode produkter som har fått lavere priser. Noen av tilbudene er de samme som under Black Week, noe er faktisk lavere og noen tilbud er helt nye.

Som vanlig anbefaler vi kun tilbud hvor vi vet at produktet er bra, og prisene er gode. Vi tar utgangspunkt i testene vi har gjort her på Tek.no, og ser på prishistorikken på produktet for å sikre at prisen faktisk er historisk lav.

Du finner listen her: