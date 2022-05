Ford øker tilhengervekten på Mustang Mach-E

Mustang Mach-E-modellene med det store Long Range-batteriet får økt tilhengervekten fra 750 kg til 1000 kg. Eier du en fra før må du imidlertid innom vegvesenet for å få godkjent økningen.

Vegar Jansen Lagre Lagre artikkel

Nordmenns behov for å dra rundt på ting med bilen – være det seg campingvognen, sykler, båten eller en helt vanlig tilhenger med noe oppi – må ikke undervurderes.

Derfor kommer det sikkert som en gledelig nyhet for de fleste som vurderer en Ford Mustang Mach-E at den godkjente tilhengervekten vil økes på to av modellene, nemlig «Long Range»-variantene med firehjulstrekk og bakhjulstrekk.

Den tidligere maksimale tilhengervekten på 750 kilogram økes til 1000 kg for disse to. Dette vil skje automatisk for biler som produseres fra 5. mai 2022. For biler med tidligere produksjonsdato må man innom Statens vegvesen for å «oppdatere».

De aktuelle kundene vil bli informert direkte om prosessen, skriver Ford Motor Norge i en pressemelding.

Hva en slik oppdatering vil koste nevner ikke Ford med ett eneste ord, men vi vil tippe det følger Statens vegvesens takster for ny typegodkjenning. Sånn sett er det lov å spørre seg om man trenger å dra rundt på et helt tonn, eller om det holder med 750 kg.

Stor forskjell

Med en godkjent tilhengervekt på 1000 kilogram legger Ford Mustang Mach-E seg på samme nivå som nyere Tesla Model 3-biler på rangeringen om hvilke elbiler som kan trekke mest.

Den legger også bak seg konkurrenter som Jaguar I-Pace og BMW iX3, som stadig holder seg på 750 kilogram.

Samtidig er det langt opp til toppen, der vi har Tesla Model X med 2250 kg og ikke minst BMW iX med 2500 kg.

Av andre eksempler kan vi nevne Audi e-tron med 1800 kg, Tesla Model Y med 1600 kg, Nissan Ariya med 1500 kg og Volkswagen ID.4 med 1200 kg.