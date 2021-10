AMD varsler om ny Ryzen-godsak «tidlig 2022»

Under årets Computex-messe kunne AMD-sjef Dr. Lisa Su holde opp en Ryzen 9 5900X-prototype med 3D V-Cache.

AMD finner det for godt å feire fem år med Ryzen i disse dager, og i en liten uformell samtale mellom to av markedsføringsgutta snakkes det om selskapets neste og trolig siste sprell for den aldrende AM4-plattformen.

Her er AMD tydelige på at de neste prosessorene vil komme på markedet allerede «tidlig 2022» og vil være utstyrt med såkalt 3D Vertical Cache Technology.

Dette er teknologi AMD dro duken av tidlig i sommer, og som sørger for at ekstra cache-minne kan stables «i høyden» over selve prosessorkjernen. Teknologien sørger for at det blir plass til mer cache på prosessoren.

Mye cache-minne – som er et veldig kjapt internminne brukt til mellomlagring – er noe mange applikasjoner og spill kan dra nytte av. Ifølge AMD vil disse prosessorene i gjennomsnitt ha en ytelsesøkning i spill på 15 prosent over dagens 5000-serie – kun hjulpet av den økte mengden cache.

Med 3D V-Cache bygger AMD i høyden og klasker 64 MB L3-cache ekstra oppå hver CCD-chiplet.

Samtidig er det viktig å merke seg at vi nå ikke snakker om «neste generasjon» Ryzen. Her er det fremdeles dagens Zen 3-arkitektur og AM4-plattform som gjelder. Det betyr at når de nye prosessorene slippes etter nyttår en gang, vil de kunne fungere direkte med mange eksisterende AMD-oppsett.

Ifølge AMD sørger 3D V-Cache for 64 MB ekstra L3-cache per CCD-chiplet. I så fall øker mengden L3-cache fra 64 MB til hele 192 MB for prosessorer med 12 og 16 kjerner – altså tilsvarende Ryzen 9 5900X og 5950X.

For prosessorer med én CCD, altså som en Ryzen 7 5800X eller Ryzen 5 5600X, vil det være snakk om en økning fra 32 til 96 megabyte L3-cache.

Siste reis for AM4

De kommende prosessorene med 3D V-Cache vil være siste reis for AMDs AM4-plattform, som ble lansert i september 2016 og nå har vært med oss i fem gode år.

Hva etterkommeren til AM4 vil kalles har ikke AMD sagt så mye om, men det er klart at dette må bli en løsning som minst kan matche det Intel vil trylle fram med sin kommende prosessorgenerasjon kjent som Alder Lake.

Derfor sier AMD at neste generasjon Ryzen vil by på en helt ny plattform med teknologier som blant annet DDR5 og PCI Express 5.0. I tillegg røpes det i videoen over at løsningen skal være kompatibel med dagens kjøleløsninger for sokkel AM4.

Denne helt nye generasjonen Ryzen-prosessorer vil også komme i løpet av 2022, men naturligvis senere på året.

Ryzen fem år?

Den oppmerksomme leser vil selvfølgelig påpeke at de første Ryzen-prosessorene ikke kom på markedet før mars måned 2017. Men CPU-en – da kjent som bare «Zen» – ble demonstrert og pratet om lenge før den tid.

Det som nok likevel er grunnen til at AMD bestemmer seg for å «feire» Ryzen akkurat nå, er at Intels neste prosessorgenerasjon Alder Lake ikke kan være så innmari langt unna.

Og da ønsker selvfølgelig AMD å minne oss på at det ikke er «game over» selv om Intel muligens skulle komme med en prosessor som gjør det bedre enn AMDs 5000-serie.

