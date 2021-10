Nå kan det være opp mot halvannet år å vente på elbilen

Men noen modeller kan også fås ganske umiddelbart.

BMWs iX kommer på norske veier i november, men for nybestillinger av verstingmodellen xDrive 50 er leveringsestimatet nå første kvartal 2023. Det samme gjelder for i4.

Den globale brikkemangelen påvirker ikke bare elektronikkprodusentene, den påvirker i høyeste grad også bilbransjen. Etter en periode hvor lange ventelister og ditto leveringstider ikke har vært så vanlig, er vi nå igjen på vei inn i tider hvor du kan måtte vente veldig lenge på en del populære modeller.

Ta BMWs iX og i4, for eksempel. De ivrigste iX-kundene vil få sine biler allerede i november i år. Om du bestiller nå og gjerne vil ha M50-modellen av i4 eller xDrive50-modellen av iX, som er modellene med mest motorkraft og for iXs del også større batteri, må du imidlertid belage deg på å vente nærmere halvannet år.

Leveringstiden som kommuniseres til kunder som signerer kontrakt i dag er nemlig første kvartal 2023, opplyser BMW Norges kommunikasjonsdirektør Marius Tegneby til Tek.no. Han understreker at dette skyldes «svært høy» etterspørsel.

BMW iX.

For iX xDrive40 og i4 eDrive40 er situasjonen betydelig bedre. Her er det henholdsvis første og andre kvartal 2022 som gjelder for nye kunder nå. Det samme gjelder iX3, mens det finnes noen i3 på lager for rask levering. Nyproduserte i3 vil leveres i første kvartal, opplyser Tegneby.

Lang ventetid også hos Mercedes-Benz

Snøen kan både komme og forsvinne igjen før nye bestillinger av Mercedes-Benz EQA når kundene.

Ventetid er det også hos den tyske premiumkollegaen Mercedes-Benz. Bestiller du en ny EQA eller EQC nå, er forventet leveringstid andre kvartal 2022, opplyser kommunikasjonskonsulent André Jaskiewicz hos importør Bertel O. Steen.

– Årsaken er i stor grad knyttet til høy etterspørsel. Leveringstiden er utstyrssensitiv, og derfor vil noe lengre tid kunne påregnes ved bestilling av bil med utstyr som påvirkes av den globale mangelen av mikrochips. For å sikre tilgang til biler til det norske markedet har vi tilpasset markedsmodellene basert på hvilket utstyr som er tilgjengelig fra fabrikk, og i mindre grad påvirkes av mangelen på mikrochiper, sier han.

Jaskiewicz peker blant annet på lydsystemet fra Burmester som et utstyrsvalg som er påvirket, men sier bilene som selges i Norge har fått erstattet det med «Advanced sound system». Kommunikasjonsdirektør Audun Hermansen sier for øvrig til Bilnytt at noen kunder vil få tilbud om å få bilene de har bestilt uten alt utstyret som var bestilt, men til en lavere pris.

– Alternativt kan en senere produksjonsplass reserveres, uten at vi for tiden kan garantere når enkeltutstyr er tilbake i produksjon. Dette endrer seg fort, sier Hermansen.

For egenspesifisert EQS er forventet levering i løpet av andre halvår 2022, opplyser Jaskiewicz, men han sier de jobber med å få tak i enda flere biler.

– Enkelte forhandlere kan da ha ferdigspesifiserte biler klare for levering allerede på nyåret.

Møller vil ikke engang estimere

Leveringssituasjonen for Skoda Enyaq og de andre bilene fra VAG er så usikker nå at Harald A. Møller ikke våger seg på å estimere noen leveringstid for nye bestillinger engang.

Også for bilene som Harald A. Møller-konsernet importerer (fra VAG, med VW, Audi, Skoda, Seat) har det vært problemer med å få produsert biler i tempoet man hadde forventet. Mange Skoda Enyaq-kunder som egentlig skulle ha fått levert bil i oktober har eksempelvis fått beskjed om at de heller ikke vil få bil før årsslutt, slik de var lovet.

Det til tross for at Skoda Enyaq og Volkswagen ID.4 i skrivende stund er de bilene med flest nyregistreringer så langt i oktober.

For nye bestillinger tør ikke engang kommunikasjonsdirektør Øyvind Rognlien Skovli i Harald A. Møller anslå noen leveringstid.

– Vi står i de samme utfordringene som resten av bransjen, hvor uforutsigbarhet er den overordnede problemstillingen. Situasjonen endrer seg fortløpende, også for enkeltbiler og utstyr. Derfor er det beste rådet til en bilkjøper å ta kontakt med sin lokale forhandler, for å få god rådgivning rundt valg av utstyr og eventuelt oppdatert informasjon om lagerbiler eller biler som er i produksjon. Så er det fortsatt mulig å få utlevert bil relativt raskt, mens det for andre kunder er uforutsigbarhet og ventetid for utlevering, sier han.

– Er det noen forskjell internt på merkene?

– Situasjonen er tilsvarende for alle fabrikkene vi jobber med, på tvers av merkene. Siden situasjonen endrer seg så jevnlig, er det krevende å gi noen mer konkrete tidsestimater nå, sier Skovli.

Ford: Inntil 30 uker

Ford Mustang Mach-E kan ha et par måneder til over et halvt års ventetid.

For populære Ford Mustang Mach-E er det også relativt lang leveringstid for enkelte utstyrsvarianter. Ford estimerer 10 ukers levering på flere konfigurasjoner, mens det i verste fall kan være 30 uker å vente - med andre litt uti mai 2022.

– Akkurat nå er det mulig å bestille flere forskjellige konfigurasjoner av Mach-E med ti ukers levering, fra vår innstegsmodell Mach-E med Standard Range og bakhjulstrekk til bestselgeren Mach-E med Long Range og firehjulstrekk med Teknologipakke+, riktignok ikke i alle farger som eksisterer, sier informasjonsdirektør Anne Sønsteby i Ford Motor Norge.

– Situasjonen er fortsatt slik at etterspørselen langt overstiger det vi har tilgjengelig av biler å kort sikt, og vi estimerer 30 uker som lengste leveringstid på biler som bestilles mot fabrikkproduksjon. På Ford.no ligger en oversikt over hvilke ledetider vi estimerer, avhengig av spesifikasjon og modellår. Denne er dynamisk og oppdateres hver gang en ny ordre legges inn eller kanselleres, sier hun.

Hyundai: På lager med bakhjulstrekk

En annen populær norgesbil er Hyundai Ioniq 5, som generelt har fått svært gode kritikker i bilpressen - deriblant i VG. Her er det «om lag fem måneder» leveringstid på biler med firehjulstrekk, opplyser produkt- og PR-sjef Øyvind Knudsen i Hyundai Motor Norge til Tek.no. Biler med bakhjulstrekk finnes på lager i Norge og kan leveres umiddelbart, sier han, og det samme gjelder Kona og Ioniq Electric.

– Naturlig nok avhenger leveringstid noe av farge- og utstyrsvalg. Vi selger imidlertid stort sett topputstyrte biler, og etterstreber å ha de mest populære variantene tilgjengelig på lager, sier Knudsen.

Slik er leveringstiden for en del andre elbilmodeller - enten opplyst av de ulike merkene eller hentet fra nettsidene deres.

Tesla:

Model 3: Standard Range november 2021, Long Range og Performance desember 2021.

Model Y: Long Range november 2021.

Model S og X: Teslas nettsider angir fjerde kvartal 2022. «Nye Model S og Model X er ikke lansert utenfor USA, og vi kommer tilbake med mer informasjon når europeisk lansering av disse nærmer seg», skriver kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland i en epost.

Både Tesla Model Y og Model 3 kan leveres godt på denne siden av årsskiftet.

Polestar:

Polestar 2: – Vi har leveringsklare biler i de fleste konfigurasjoner, opplyser PR- og kommunikasjonssjef Kristin Fjeld. Long Range-variantene er tilgjengelig for levering tidlig i november, innstegsmodellen Standard Range single motor i midten av november.

– Vi har generelt god tilgang på biler nå i høst og kommende vinter og vår, og vil få en jevn strøm av leveringsklare biler fremover, sier Fjeld.

Kia:

EV6: – Per i dag er det slik at dersom man signerer på 228 hk RWD EV6 nå, så kan man forvente levering ved årsskiftet. Signerer man på AWD så ser vi på Q1 neste år. Da er det Active og Exclusive som kommer først. GT-Line kommer noe etterpå, sier kommunikasjonssjef Christian Lagaard i Kia Norge. Kia har tidligere opplyst at verstingmodellen EV6 GT ikke vil komme før i fjerde kvartal 2022.

e-Soul og e-Niro: – Situasjonen per i dag er at det er ledige både e-Soul og e-Niro av de mest populære utgavene i Norge, sier Lagaard.

Peugeot/Citroën/Opel/DS:

– Situasjonen er ganske identisk for alle våre biler: Opel Mokka-e og Corsa-e, Citroën e-C4, DS 3, Peugeot e-208 og e-2008. Av alle disse modellene finnes det biler ute hos forhandler for rask levering. Utstyrsnivået kan variere. For den som bestiller bil nå er produksjon planlagt i november og desember med levering i januar/februar, sier PR- og informasjonssjef Stein Pettersen for Stellantis hos Bertel O. Steen.

Han påpeker at det er gjort «mindre endringer» i utstyr for å unngå at manglende komponenter skal skape utsettelser, og nevner trådløs mobillader som et eksempel på en komponent som er ute.

Opels Corsa-e har relativt kort leveringstid.

Volvo:

C40 Recharge: – De første ankommer Norge i slutten av fjerde kvartal, og vi starter levering så snart som mulig etter det. Bestiller du en C40 i dag på abonnement, kan du få den i desember. Kjøper du bilen bikker du antagelig over i januar, grunnet juleferie, sier kommunikasjonssjef Erik Trosby hos Volvo Car Norway.

XC40 Recharge: Også levering i løpet av fjerde kvartal om man velger å abonnere på bilen. For kjøp er det forventet levering i løpet av første halvdel av 2022, sier Trosby.

Nio: Fire måneders levering for Signature Edition, ellers mars 2022.

Mazda: PR-og produktsjef Petter Chr. Grüner Brinch melder om «normal leveringssituasjon» for begge variantene av Mazda MX-30. – Det vil si at det er godt med biler klare for rask levering både ute hos forhandler og i «pipeline» for øvrig, sier han.