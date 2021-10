Telia øker prisen på bredbånd – igjen

Og med samme hjemmekontor-unnskyldning som i fjor.

«Vi er i gang med en storstilt oppgradering av bredbåndsnettet».

Slik starter brevet som dumpet ned i postkassen til flere av Telias bredbåndskunder denne uken.

Her gjøres det klart at prisen på alle abonnementene øker med 30 kroner fra desember-regningen.

Hastighetene nevnes imidlertid ikke. Men til oss bekrefter informasjonssjef i Telia, Daniel Barhom, at disse ikke røres og dermed blir stående på dagens nivå.

Telia unnskylder prisøkningen med at den er «nødvendig for å levere et mer stabilt og kraftig nett som er viktig med mer hjemmekontor, videokonferanser, strømming, spilling og underholdning».

Brukte samme unnskyldning for 12 måneder siden

Det er bare et problem. Det er under et år siden Telia sist sendte ut varsler om prisøkning. Med nøyaktig samme forklaring.

Det viser et brev vi har fått tilgang på datert 21. oktober 2020, hvor vi kan lese at: «Mer hjemmekontor, videokonferanser, strømming, spilling og underholdning – øker behovet for et stabilt og raskt internett», og videre at Telia i anledningen «er avhengig av å gjøre en prisjustering».

I et eksempel vi har sett økte prisen på bredbåndet først med 40 kroner i 2020, og så med nye 30 kroner nå. For abonnenten betyr prisjusteringene samlet at abonnementet vil koste 70 kroner mer i måneden, en økning på 9 prosent i løpet av like over et år.

Den prosentvise økningen vil være høyere for kunder med lavere hastighet på sine abonnement.

– Økte hastighetene i fjor

Vi spør Telia hvorfor det var nødvendig med nok en prisøkning, for å tekkes de samme utfordringene rundt mer hjemmekontor, strømming og spilling som de var klar over i fjor og da viste til.

Det svarer ikke selskapet direkte på, ut over å vise til at de holder på med «et omfattende moderniseringsarbeid av fastnettet som vil gi kundene bedre bredbåndsopplevelser», og at den varslede prisøkningen ikke vil gjelde alle:

Informasjonssjef i Telia, Daniel Barhom.

– Det er godt under halvparten av kundebasen som får denne prisjusteringen. Den gjelder heller ikke kollektive avtaler i borettslag eller sameier og er kun for beboere som har kjøpt seg opp til en høyere hastighet, skriver Barhom, som også understreker at kunder i binding ikke berøres nå.

Vi spør også om hvorfor hastighetene står stille:

– Når det gjelder hastighetene på våre bredbåndsabonnement hadde vi et betydelig løft i fjor, og med vår store bredbåndsportefølje mener vi kundene i dag har gode nok hastigheter tilpasset sine ulike bruksbehov, skriver han.

De gamle og nye prisene på bredbånd

Abonnement Gammel pris (m/ TV) Ny Pris (m/TV) Bredbånd 100 569,- 599,- Bredbånd 250 669,- 699,- Bredbånd 500 739,- 769,- Bredbånd 750 799,- 829,- Bredbånd 1250 999,- 1029,-