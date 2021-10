Instagram endres: Slik skal de skjerme unge brukere fra skadelig innhold

Facebook har fått mye kritikk i det siste for å prioritere profitt over brukernes interesser. Snart skal de rulle ut

Facebook vil rulle ut tre nye tiltak for å gjøre Instagram til en bedre opplevelse for ungdom, fortalte Nick Clegg, selskapets direktør for globale saker, til CNNs State of the Union søndag.

Selskapet vil først og fremst gjøre det mulig for foresatte å følge med på hva tenåringer gjør på tjenesten, de vil «nudge»/dytte brukere som ser på mye skadelig innhold i retning av annet innhold og ikke minst gi tenåringer et varsel i tilfelle de trenger å ta en pause fra Instagram.

– Når våre systemer ser at en tenåring ser på det samme innholdet om og om igjen og dette innholdet ikke bidrar til deres trivsel, da vil vi dytte dem mot annet innhold, sa Clegg.

Flere år gamle presentasjoner ble lekket

Endringene kommer etter at den tidligere Facebook-ansatte varsleren Frances Haugen nylig fortalte blant annet om hvordan Facebook visste om at produktene og plattformene deres var skadelige for den mentale helsen til unge jenter og nektet å ta i bruk endringer som ville gjøre Facebook mindre polariserende.

Nesten en av fem amerikanske tenåringer som bruker Instagram svarte i en undersøkelse Facebook holdt internt at Instagram ga dem dårligere selvbilde.

«Vi gjør problemer med kroppsbilde verre for en av tre tenåringsjenter», het det i en intern presentasjon fra 2019, skrev Wall Street Journal, som Haugen lekket et stort antall dokumenter til.

«32 prosent av tenåringsjenter sa at når de følte seg dårlig rundt egen kropp, fikk Instagram dem til å føle seg verre», het det i en annen presentasjon fra mars 2020. Tenåringer skylder på Instagram for økninger i angst og depresjoner, het det i et tredje lysbilde.

– Kan ikke endre menneskets natur

Clegg fremhevet likevel overfor CNN at en «overveldende majoritet» av tenåringer har en positiv opplevelse med Instagram.

– Enhver forelder som ser på dette vil intuitivt forstå at om en tenåring ikke har et godt selvbilde, så vil det, når de går og sammenlikner seg med andre, for et mindretall, en liten andel av tiden, gjøre at de føler seg verre, og det er nettopp derfor vi gjør forskningen vår - for å finne ut hva vi kan gjøre. Vi kan ikke endre menneskets natur, som er å sammenlikne seg med andre, spesielt de som har vært heldigere enn du er. Det vi kan gjøre er å endre produktet vårt, og det er nettopp det vi gjør, sa Clegg.

Facebook-direktøren understreket også det Instagram-sjef Adam Mosseri meldte i slutten av september, nemlig at selskapet foreløpig har stanset jobben med tjenesten Instagram Kids, som var ment å være en versjon av Instagram for barn under 13 år.

– Dette vil gi oss tid til å jobbe med foreldre, eksperter, beslutningstakere og myndigheter, for å høre på deres bekymringer og demonstrere verdien og viktigheten av dette prosjektet for yngre tenåringer på nett i dag, skrev Mosseri i et blogginnlegg.

Han skrev at kritikerne nok ville se på dette som en innrømmelse av at Instagram Kids var en dårlig idé, men avkreftet at det var tilfelle.

– Virkeligheten er at barn allerede er på nett, og vi tror at det å utvikle alders-passende opplevelser designet spesifikt for dem er mye bedre for foreldre enn der vi er i dag.

– Handling er påkrevd

Overfor den amerikanske kongressen sa for øvrig Frances Haugen nylig at hun var der fordi hun mente at Facebooks produkter er skadelige for barn, fyrer opp under uenigheter og «svekker demokratiet».

– Selskapets ledelse vet hvordan de kan gjøre Facebook og Instagram sikrere, men de vil ikke gjøre de nødvendige endringene fordi de har satt sine astronomiske overskudd foran folk. Handling fra kongressen er påkrevd. De kommer ikke til å løse denne krisen uten deres hjelp, sa Haugen.

