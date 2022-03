Har blitt rekkeviddetestet

Her er resultatene.

Fords nye elektriske pickup, Ford F150 Lightning, har nå blitt rekkeviddetestet av amerikanske EPA (Enviromental Protection Agency). Og det er Pro-utgaven av bilen som kan skilte med den lengste rekkevidden, melder blant annet The Verge.

Ford har fått mye oppmerksomhet med sin elektriske utgave av det som har vært verdens mest solgte bil over mange år.

Over 500 kilometer

Den amerikanske EPA-standarden er kjent for å være ganske streng, og den største utgaven av F150 (Pro) ender med en rekkevidde på 320 miles – eller om lag 514 kilometer.

Pro-modellen skal også komme i en rekke utstyrsversjoner som ER, XLT ER, Lariat ER og Platinum. Men rekkevidden skal være den samme, og viser seg å være rundt 20 miles lenger enn hva Ford selv har estimert.

Standardmodellen har noe kortere rekkevidde og legger seg på 230 miles ifølge EPA, eller cirka 370 kilometer.

Merk at testene ikke tar høyde for kjøring med for eksempel henger. Da vil rekkevidden trolig kortes ned en del. Men som oftest stemmer EPA-rekkevidden greit over ens med normal kjøring for folk flest.

Tøffe konkurrenter

Som nevnt har elektriske pickuper fått mye oppmerksomhet i USA, og Ford vil få kamp om beinet fra flere produsenter.

En av disse er Tesla som lanserte sin Cybertruck for en stund siden. Her er det estimert en rekkevidde på mellom 250 til 500 miles, alt ettersom hvilken utgave av bilen du velger.

En annen konkurrent finner vi fra Rivian, som har sin R1T-modell. Denne skal også angivelig kunne rekke mellom 260 og 400 miles, eller opp mot 640 kilometer. Også denne bilen kommer i flere konfigurasjoner, hvor det er toppmodellen som ventes å rekke lengst.

GM er blant de som også satser på elektrisk, hvor blant annet Hummer har gjenoppstått i elektrisk drakt. Her vil du også kunne velge flere ulike versjoner av bilen, hvor den største utgaven er ventet å kunne kjøre rundt 560 kilometer på en lading.

Også F150 argeste konkurrent blant pickuper med tradisjonelle forbrenningsmotorer, Chevrolet Silverado, vil komme som elektrisk utgave etter hvert. Nyheten ble sluppet under årets CES-messe i Las Vegas, og målet å tyne ut opp mot 640 kilometer med rekkevidde.

