Tesla har levert flere biler med manglende deler

Skylder på den globale elektronikkrisen.

En rekke biler levert fra Tesla den siste tiden har kommet levert uten USB-C-porter, melder Electrek. Ifølge nettstedet skal eierne av bilene i flere tilfeller ikke fått noen forvarsel om de manglende delene, og oppdaget først feilen da de skulle lade noe gjennom USB-portene. I stedet for en USB-port ble de i stedet møtt av tomme hull.

Feilen skal først ha blitt varslet om av eiere i Tesla-forumet på Reddit, der en bruker skriver følgende:

– Fikk min 2022 Model 3 i går. Jeg la merke til at trådløs lading ikke fungerer, og deretter fant jeg ut at USB-portene foran mangler (bakportene er der). Jeg ringte Tesla og de opplyste om at de er klare over problemet. Grunnet brikkemangel leveres bilene nå uten frontmuligheter for lading, og brikkene skal komme i midten av desember.

Brukeren la også ved følgende bilde i posten sin:

Andre brukere melder om det samme problemet, men da med andre modeller som Model Y. Det virker altså som om dette gjelder flere modeller og er et bredere problem for Tesla akkurat nå. Tesla-brukerne har også laget et skjema der berørte brukere kan føre inn sine USB-problemer, samt modell og informasjon om bilen.

Vi har kontaktet Tesla Norge for å høre om dette også gjelder biler levert i Norge. Vi oppdaterer saken så fort vi får svar.

Mange rammet av brikkemangel

Grafikkort som Nvidias RTX-serie er også forsinket pga. brikkemangel.

Det er viktig å påpeke at det ikke bare er Tesla som er rammet av brikkemangelen som tilsynelatende har ført til dette problemet. I mange tilfeller er det ikke bare USB-porter som mangler, heller; enkelte får ikke bilene sine levert overhodet. Det kan nå være opptil halvannet år å vente på en bestilt bil fra betaling til levering.

I Facebook-gruppen Elbil i Norge melder også noen brukere om at Polestar leverer bilene sine uten fotsensor til bagasjerommet, med lignende unnskyldning som Tesla.

Dette speiler igjen den globale brikkemangelen ikke bare i bilindustrien, men i alle elektronikkindustrier. Dette forsinker alt fra biler til mobiltelefoner til grafikkort, og er en situasjon vi har måttet finne oss i i et par år nå.

Mange har også måttet smøre seg godt med tålmodighet for å skaffe konsoller som Xbox Series X og PlayStation 5, og selv om dette ikke automatisk høres ut som konkurrenter til biler er de del av den samme flaskehalsen. Biler er i dag like mye avanserte datamaskiner som de er kjøretøy.