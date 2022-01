Phison i rute med neste generasjon SSD-kontroller

Har nærmest doblet hastigheten fra dagens PCIe 4.0-disker allerede.

Det var ikke før i fjor høst at vi fikk de heftige SSD-ene i M.2-formatet som mer eller mindre stanger i grensene for det som er mulig med dagens datamaskinarkitektur. Blant annet kom Kingston på banen med sine modeller Fury Renegade og KC3000 – begge med teoretiske lese- og skrivehastigheter på 7000 megabyte i sekundet eller mer.

Og så veldig mye kjappere blir det faktisk ikke over fjerde generasjon PCI Express (PCIe), som de fleste moderne datamaskiner skilter med. En M.2-SSD med sine fire PCIe 4.0-baner har en teoretisk maksimal hastighet på 7877 MB/s.

Men Phison, som også har lagd den relativt ferske E18-kontrolleren som vi finner i de nevnte SSD-ene, har ikke ligget på latsiden. Under årets CES-messe i Las Vegas har de også vist fram sin kontroller for femte generasjon PCI Express, altså PCIe 5.0.

Dobler hastigheten – igjen

Denne kontrolleren har fått navnet E26, og det er ingen tvil om at denne får dataene til å fly. I hvert fall på laboratoriet, der Phison allerede kan vise til overføringshastigheter på bortimot det dobbelte av hva dagens kjappeste SSD-er klarer.

Jo, akkurat som tidligere får vi en dobling i båndbredden fra en PCIe-generasjon til neste, og sånn sett er det selvsagt en naturlig utvikling. Men utviklingen har kanskje gått raskere enn de fleste har regnet med, ettersom det per i dag uansett kun er Intels nye Alder Lake-plattform som har PCIe 5.0 på plass.

Men det er greit nok, Phisons E26-kontroller er fremdeles på laboratoriestadiet, og det er flere ting som må på plass før alt er klart – inkludert i operativsystemer og programvare som skal kunne nyttiggjøre seg mulighetene. Men de har varslet at de første PCIe 5.0 SSD-ene basert på E26 vil slippes på markedet i løpet av årets siste halvår, og timingen passer bra med AMDs kommende plattform AM5 – som også får PCIe 5.0-støtte.

Phison selv har som mål å være på PCIe 5.0-ballen fra første stund, og sånn sett sette en slags industristandard med E26.

De offisielle ytelsestallene ligger på 12 GB/s lesing og 11 GB/s skriving, altså er de sånn sett litt mer beskjedne enn hva laboratorietestene sier.

Åpner for forandringer

For de fleste hverdagslige oppgaver vil det selvsagt være lite å hente på enda raskere lagring enn PCIe 4.0 akkurat nå. Om man må vente i ett eller to sekunder på at noe skal laste inn spiller sjelden noen gigantisk rolle. Men med teoretiske hastigheter på over 15 gigabyte i sekundet er vi nesten på samme nivå som DDR4-RAM kjørende på 2133 MHz.

Det vil spesielt kunne bety en forskjell for folk som driver med tung videoredigering, og åpner blant annet i tillegg for at spill kan designes på en annen måte ettersom lesing av data direkte fra disk kan fungere like godt som å bruke RAM. Men det får vi i så fall se nærmere på når vi nærmer oss lanseringen av de første PCIe 5.0-diskene.

