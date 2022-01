iPod Shuffle gjør comeback, men ikke som musikkavspiller

TikTokere har funnet et nytt bruksområde.

For 17 år siden – januar 2005 – viste Apple frem sin aller første iPod Shuffle. Det var en liten variant av selskapets musikkavspiller iPod, den første som brukte flashminne, og kunne bare by på 1 GB med lagringsplass. Med tanke på at produktet også manglet skjerm, var det kanskje like greit at du ikke fikk plass til så mange sanger på den, for alt av navigering ble gjort via et lite styrekryss.

I de påfølgende årene kom Shuffle ut i flere generasjoner med litt annerledes design, blant annet en spenne på baksiden, for å feste den for eksempel genseren din når du skulle ut på løpetur.

Nå virker det som det lille nisjeproduktet gjør et lite comeback, selv om det ikke har vært i salg på årevis.

Flere brukere på TikTok har nemlig begynt å dele videoer hvor de bruker iPod Shuffle som hårspenner. Noen ser ut til å bruke dem utelukkende som motetilbehør, mens andre også benytter seg av muligheten til å koble til øreplugger og lytte til musikk.

Voksende trend

Selv om Apples iPod Shuffle nærmest ble sett på som et motetilbehør også i 2005, var det nok ikke mange som hadde sett for seg at det skulle gjøre comeback som hårspenne nesten 20 år senere.

Men tar du et søk på TikTok nå vil du få opp haugevis av videoer hvor brukere har gravd dypt i husets støvete dingseskuffer, og funnet frem de gamle teknologiklenodiene.

Noen spør retorisk hva de små aluminiumsfirkantene egentlig er ment som, men med tanke på at de har avspillingsknapper og Apple-logo på, får vi håpe at de egentlig vet bedre.

Den første videoen hvor iPod Shuffle blir brukt som hårspenne ser ut til å ha blitt lagt ut av @sailorkiki, og har over to millioner visninger og hundretusener av «likes».

Vi i Tek-redaksjonen deler ikke ut motepoeng, men vi kan i hvert fall gi ut 10 nerdepoeng for kreativ bruk av en gammel musikkavspiller. Men samtidig trekker vi like mange poeng for å bruke emneknaggen #ipodnano, da dette tross alt er en iPod Shuffle, og ikke iPod Nano.

De fire forskjellige generasjonene av iPod Shuffle.

Selges på bruktmarkedet

Apple sluttet å selge iPod Shuffle så sent som 2017, men tar du en titt på bruktmarkedet vil du trolig kunne kjøpe de små mp3-spillerne for en billig penge. Et raskt søk på Finn.no for eksempel ga oss et titalls treff, og prisene ser ut til å ligge på et par hundrelapper.

Bare pass på å ikke gå for 1. generasjon, som mangler spenne. iPod Shuffle 3. generasjon er kanskje heller ikke noe å trakte etter, ettersom den ikke har noen knapper i det hele tatt.

Ble du litt nostalgisk nå?

Les Tek.nos test av den originale iPod Shuffle her fra 2010, hvor vi stiller spørsmålet «Er Shuffle en genial idé som tapper et til nå ukjent marked, eller bare et desperat forsøk på å tyne enda noen flere slanter ut av iPod-familien?»