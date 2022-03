God of War kan bli TV-serie

Amazon Prime Video skal være i dialog med Sony om å lage en TV-serie basert på PlayStations populære spillserie God of War.

Dette melder nettstedet Deadline.

Det er lite nyheter om innholdet i den mulige TV-serien, men produsentene vil ha mer enn nok å velge blant. Den gresk-mytologiske spillserien er ett av PlayStations flaggskip-spill, og første utgave ble lansert i 2005 til PlayStation 2. Siden den gang har den utkommet i syv (snart åtte) utgaver fordelt på fire ulike konsoller.

Deadline melder at prosjektet skal ledes av ingen ringere enn produsentene bak serien The Expanse, Mark Fergus og Hawk Ostby, sammen med ansvarlig produsent for The Wheel of Time, Rafe Judkins, som skal lede produksjonen. Sony Pictures Television og PlayStation Productions skal også være involvert, skrives det.

Hverken Sony eller Amazon ønsket å kommentere.

En rekke spill blir filmatisert

Hvis ryktet stemmer, vil God of War være i godt selskap av en rekke populære spill som både har får nytt liv på TV-skjermen, og som er ventet rett rundt hjørnet.

I fjor ble eksempelvis Arcane lansert på Netflix, mens The Witcher ble en stor suksess tilbake i 2019.

På ventelisten står blant annet spillserien The Last of Us, som skal komme på HBO neste år. Samt også en filmatisering av Ghost of Tsushima, som det fortsett er usikkert når kommer.

Rett rundt svingen venter også en TV-serie basert på fanfavoritten Halo, som skal debuttere 24.mars på Paramount+. Selv før første sesong har blitt vist, ble det annonsert at de jobbet mot å produsere en andre sesong, skriver Engadget.

