Minecraft med hyllest til avdød streamer

Vilde M. Horvei 1 min lesetid Lagre Lagre artikkel

For kort tid siden døde den svært kjente, amerikanske Minecraftspilleren Technoblade. Nå skal Minecraft ha forandret startbildet sitt som en hyllest til den avdøde streameren.

Startbildet til Minecraft Java Edition (som er versjonen tilgjengelig for kjøp på Minecrafts nettside) skal nå inkludere en gris med kongekrone, skriver Eurogamer. Den kronede grisen refererer til Technoblade, som brukte den kongelige grisen som sin spillavatar.

Dette har ikke gått ubemerket hen, og flere spillere deler sin entusiasme for hyllesten.

Minecraft-teamet har ikke kommentert selve startskjermoppdateringen, men kommenterte til gjengjeld dødsfallet forrige uke. De skrev på Twitter at de var knust over tapet av Technoblade, som betød så mye for miljøet og som vil bli sårt savnet.

– De var de lykkeligste årene i mitt liv

Det var forrige uke det ble annonsert at Technoblade hadde gått bort etter en tids sykdom. Selv var streameren åpen om kreftdiagnosen sin, og delte oppdateringer om sykdomsforløpet med sine følgere på YouTube. Det var også her han delte en siste beskjed, opplest av hans far, som lød:

– Takk for all støtten til mitt innhold gjennom årene. Hvis jeg hadde 100 liv, tror jeg at jeg ville valgt å være Technoblade igjen hver eneste gang. De var de lykkeligste årene i livet mitt, skriver Technoblade i meldingen.

Flere spillere med hyllest til Technoblade

Foruten Minecrafts startbilde, er det også flere andre spillere som har laget ulike hyllester til ære for Technoblade. Noen har informert via Twitter om innhold de arbeider med å lage i Minecraft-universet, til ære for Technoblade.

Mens andre, som brukeren SAD-ist, skrev at Technoblade har hjulpet både ham og andre så mye, og at han er blant de kuleste skaperne han noen gang har sett opp til.