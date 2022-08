Hevder iPhone skal få langt flere annonser

Vil dukke opp i Kart-, Podcast- og App Store-appene.

Niklas Plikk Lagre Lagre artikkel

Apple planlegger angivelig å vise deg annonser når du bruker søket i en håndfull av deres forhåndsinstallerte apper på iPhone. Det inkluderer blant annet Kart, Bøker, Podcast og App Store, hvor de øverste søkeresultatene kan tilbys annonsører som betaler for plasseringen.

Nyheten kommer fra Bloombergs Mark Gurman, og har hverken blitt avkreftet eller bekreftet av Apple selv. Gurman har imidlertid en lang historie med å avsløre kommende Apple-nyheter før selskapet selv.

Dukker opp i søk

Gurman påpeker at helt siden 2016 har Apple hatt lignende annonser i App Store, hvor utviklere kan betale for å dukke opp høyt i søket når man søker på spesifikke ord. Den samme logikken skal altså brukes i selskapets andre apper hvor søk er en viktig del av navigasjonen.

For eksempel kan det tenkes at når man søker etter «kafé» eller «bensinstasjon» i Kart-appen, vil man få opp sponsede søkeresultat for de ordene, før de vanlige treffene kommer. De sponsede resultatene vil i så fall merkes med en liten «annonse»-flik, for å tydeliggjøre at de skiller seg fra de normale treffene.

Strengere annonseregler

Det var i fjor at Apple endelig innførte sine strengere annonseregler, som krevde at alle apper føyde seg til deres såkalte kalt App Tracking Transparency (ATT)-policy. Dette har du trolig allerede lagt merke til hvis du har brukt en iPhone det siste året, hvor du aktivt må bekrefte at du vil tillate annonsører å spore deg på tvers av andre apper.

Ettersom de fleste brukere takker nei til dette når de får valget, har mange store aktører (spesielt Facebook) vært svært kritisk til ATT, fordi de ikke lenger kan tilby like personaliserte annonser.

Til gjengjeld har Apples egen annonsebedrift gått strålende, og ifølge selskapet Omdia, gjengitt av Insider, økte Apples annonseinntekter med 238 prosent i 2021 til 3,7 milliarder dollar. Dette kan ha gitt dem blod på tann, og fått dem til å vurdere flere annonsemuligheter i tiden som kommer.