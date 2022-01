Noen iPhone 13-eiere klager over rosa skjerm

Plutselig endrer hele skjermen farge, og blir ubrukelig.

En rekke brukere melder om skjermproblemer med Apples nyeste iPhone-serie. Klagerne mener mobilskjermen plutselig blir rosa og slutter å reagere når man trykker på den. Den eneste måten å «fikse» problemet er å restarte hele mobilen, og håpe feilen ikke dukker opp igjen.

Flere har meldt om problemet både i Apples diskusjonsforum og på Reddit, men situasjonene det har skjedd i virker såpass vilkårlige at det ikke er oppdaget noen tydelig årsak.

Problemer siden oktober

Den første meldingen om den underlige skjermfeilen kom allerede i oktober i fjor, da en bruker sa skjermen hans ble rosa og begynte å krasje helt vilkårlig.

Personen fikk en ny iPhone fra Apple kort tid etterpå, men flere andre som har meldt om samme feil skal ikke ha vært like heldige. Dette skal blant annet skyldes at Apple mener det er en programvarefeil, og at de heller vil forsøke å fikse problemet med en programvareoppdatering, fremfor å gi brukerne en helt ny mobil.

Problemet skal for øvrig bare gjelde Apples nyeste iPhoner; iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max og iPhone 13 mini, og ikke andre, eldre modeller.

Ingen offisiell fiks ennå

Apple har ikke kommet med noen offisiell uttalelse om problemet ennå, og heller ingen offisiell løsning. Ifølge nettstedet MyDrivers lå det imidlertid ute en beskjed fra en Apple-representant på kinesiske Weibo, hvor det ble sagt at det skal være snakk om en programvarefeil og ikke maskinvarefeil.

I det samme innlegget skal Apple-representanten oppfordret rammede brukere om å ta en backup av mobilen, og laste ned den nyeste iOS-programvaren, i håp om at det ville løse problemet.

I den nyeste programvareoppdateringen, iOS 15.3, står det imidlertid ingenting om rosa skjermer eller en fiks på problemet, så det er usikkert om Apple faktisk har fikset noe.

Krav til reparasjon i Norge

Har du problemer bør du kontakte butikken du kjøpte mobilen hos, og be om at feilen utbedres.

Ettersom dette trolig er en fabrikasjonsfeil og ikke noe sluttbrukere er ansvarlige for, er selgeren pliktig til å rydde opp for deg. Enten i form av reparasjon innen rimelig tid, eller en ny enhet.

