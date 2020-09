Telia øker strupehastigheten på sine mobilt bredbånd-abonnement

Kaller det «ubegrenset data».

Niklas Plikk, Tek.no

Niklas Plikk 31 Aug 2020 12:54

I en pressemelding mandag morgen proklamerer Telia at de utfordrer mobilmarkedet og lanserer «mobilt bredbånd med ubegrenset data».

Men som vi har sett i så mange tilfeller de siste årene, er det fortsatt ikke snakk om et helt ubegrenset abonnement. I praksis beholder Telia de samme abonnementene som før - med datapakker mellom 50 og 500 GB - men øker strupehastigheten hvis du går over datakvoten.

Der hastigheten tidligere ble strupet ned til sirupstreige 64 kbit/s, får du nå enten 6 eller 10 Mbit/s å rutte med. Det er nok til strømme litt video på mobilen din eller surfe litt rundt på PC-en. En stor oppgradering fra tidligere, men «ubegrenset» er det ikke akkurat.

Slik ser de nye abonnementene ut:

50 GB i måneden til 499 kroner

100 GB til 549 kroner (tidligere 599)

250 GB til 799 kroner (tidligere 200 GB)

500 GB til 999 kroner

De to laveste abonnementene får hastigheten strupet til 6 Mbit/s etter datagrensen er nådd, mens de to største abonnementene senkes til 10 Mbit/s når man har brukt opp dataen.

Strupes fortsatt hos konkurrentene

Konkurrenter som Telenor og Ice struper fortsatt sine abonnement til 64 kbit/s etter oppbrukt datapakke, som i praksis betyr at det er tilnærmet umulig å bruke etter at datapakken er slutt.

Telenors kommunikasjonssjef Anders Krokan skriver i en e-post til Tek.no at de ikke har noen foreløpig planer om å endre abonnementene sine, og peker til at deres nye Next-mobilabonnement har ført til lavere etterspørsel etter mobilt bredbånd-abonnement.

Men selv om Telias nye abonnement er litt større eller litt billigere, er de fortsatt ikke billigst. I hvert fall hvis man forutsetter at du holder deg innenfor størrelsen på datapakken. Tar du en titt på vår oversikt over de billigste mobilt bredbånd-abonnementene er det OneCall som har den billigste 50 GB-pakken på 449 kroner. Altså en femtilapp under Telia.

100 GB er imidlertid Telia billigst på nå, mens Ice gir deg 300 GB for 799 kroner, mens Telia gir deg 250 GB.

Er det ubegrenset?

På spørsmål hvorfor Telia har valgt ordet «ubegrenset» selv om det er visse begrensninger i abonnementet, får vi som svar tilbake at de er tydelige nok:

– Vi kaller det «ubegrenset data» fordi det ikke er noen begrensninger på databruken, samtidig som vi er tydelig på i all vår kommunikasjon at det er snakk om ubegrenset data med ubegrenset fart opptil den inkluderte datamengden som gjelder for abonnementet, sier Pål Rune Kaalen, leder for privatmarkedet i Telia Norge til Tek.no.

Kaalen sier også at deres tester viser at det går fint å surfe og jobbe på henholdsvis 6 og 10 mbit/s, men at de tilbyr alternativer for de som vil ha mer:

– Hvis man ønsker å strømme parallelt anbefaler vi å kjøpe Data Boost (ubegrenset data i 1, 3 eller 12 timer), legge til en ekstra datapakke eller oppgradere til et større mobilt bredbånd-abonnement.

Blitt kritisert av Forbrukerrådet tidligere

Telia var blant de første mobiloperatørene som lanserte det de kalte et mobilabonnement med «Fri data». Med Telia X som de slapp i begynnelsen av 2019 kunne de by på 40 GB mobildata i måneden, med deretter «fri bruk» med en hastighet på 3 mbit/s. Dette syntes ikke Forbrukerrådet var godt nok, og kalte markedsføringen villedende . Siden den gang har ordlyden blitt endret til «ubegrenset data» og «ubegrenset fart helt opp til 100 GB» ( datamengden ble endret i juni ).

– Da Telia X ble lansert fikk dere etter hvert kritikk av Forbrukertilsynet, som mente det ikke stemte at det var snakk om "fri data", da hastigheten på mobilabonnementet ble satt ned til 3 mbit/s. Mener dere at det er fri data fordi hastigheten nå har økt til 6 og 10 mbit/s?

– Telia er nå først ute med mobilt bredbånd med ubegrenset data fordi vi som Norges største utfordrer ønsker å gjøre hverdagen til kundene våre enda enklere.

Vi har spurt Forbrukerrådet hva de mener om Telias nye abonnement, og vil oppdatere saken så fort vi får svar.