Tesla Model Y slo norsk rekord fra 1969

Og aldri før har det blitt registrert så mange biler i desember.

Aldri før har det blitt registrert så mange av en enkelt bilmodell som Tesla Model Y i år. Folkevogn-boblas rekord fra 1969 ryker. Her fra de første Model Y-ankomstene i august i fjor. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Tesla Model Y har nå gått forbi Volkswagens Type 1 som mest registrerte bil i løpet av et kalenderår i Norge. Volkswagen Type 1 - for de fleste mest kjent som «Bobla» - oppnådde nemlig 16.706 registreringer i 1969, og har altså holdt rekorden i over 50 år.

Nå nærmer Tesla seg 17.000 Model Y i 2022. Ukestallene til Opplysningsrådet for veitrafikken er naturlig nok foreløpig ikke klare, men elbilstatistikk.no, som oppdateres i sanntid, har Model Y i skrivende stund på 16.839 registreringer. Fortsatt gjenstår en uke av året, og Tesla har de siste dagene ligger rundt 250 nyregistreringer hver dag.

Momsrush både i 1969 og 2022

Akkurat som i 1969 er det innføring av nye bilavgifter som gir et voldsomt kjør for å få levert og registrert biler før nyttår. 1. januar 1970 skulle merverdiavgift på 20 prosent innføres og erstatte den tidligere omsetningsavgiften på 13,64 prosent, noe som ga stor pågang for bilkjøp.

Det samme gjelder åpenbart i år, med innføring av 25 prosent moms på alt som overstiger 500.000 kroner på kjøpssummen for elbiler, i tillegg til en vektavgift som innføres for alle biler og utgjør 12,50 kroner per kilo bilens egenvekt overstiger 500 kilo.

For en Tesla Model Y Long Range med annen farge enn hvit, med 20-tommers felger og vinterhjul runder vi for enkelhetens skyld opp til 660.000 kroner. Den har ifølge OFVs «Kjøretøystatistikk» en egenvekt på 1981 kg, så hvis registrering av bilen skjer etter nyttår må man ut med 40.000 kroner i moms og drøyt 18.500 kroner i vektavgift, altså et påslag på 58.500 kroner.

Finansdepartementet har også blankt avslått bilbransjens forespørsel om å utsette innførselen til 1. februar for å ta unna «korken» av biler som venter i Drammen havn og andre steder i Europa.

Volkswagen ID.4 er en soleklar nummer to på registreringslistene, med drøyt 11.000 biler i skrivende stund. Kamera Hanne Hattrem, VG

17 prosent i 1969

Bilnytt påpeker for øvrig at Boble-rekorden likevel fortsatt imponerer. Den hadde en markedsandel på nesten 17 prosent i et bilmarked som den gang talte snaut 100.000 biler i løpet av et år. Teslaen ligger an til å få en andel på mellom 10 og 11 prosent i 2022, takket være at markedet er betydelig større i 2022.

Årets desember vil også sette en annen rekord, og vil bli måneden med de høyeste registreringstallene for personbiler noensinne i Norge. Det melder Bilbransje24, som sammen med Opplysningsrådet for veitrafikken har daglig oppdaterte registreringstall per dag og merke i desember.

Etter torsdag var det registrert 21.887 biler i desember, som slår den forrige rekorden fra mai 1986 på 21.451 biler. Det er heller ingenting som tyder på at registreringstakten skal roe seg i løpet av romjulen. Harald A. Møller-sjef Ulf Tore Hekneby har sagt at de vil dunke på og registrere biler helt frem til klokken 18 på nyttårsaften, og hos Ford stiller «så godt som alle ansatte i Ford Norge» opp for å få fjernet snø og klargjort biler for registrering og/eller utlevering før nyttår.

Både Møller (som har Volkswagen og øvrige merker i Volkswagen-konsernet: Audi, Skoda og Cupra) og Ford har inntatt Bekkelagskaia i Oslo med egne skip for å slippe unna køen i Drammen havn.

– Vi klarer ikke alle bilene – det er ikke fysisk mulig. Fortsatt vil vi ha mye bil som «står fast» i logistikkutfordringen som rammer hele Europa. Men det blir en god del før rakettene går i lufta, sier Ford-sjef Per Gunnar Berg til Bilnytt.