Nå mister du en rekke funksjoner i Fitbit

Det blir hakket mindre sosialt.

Fitbit Sense 2 Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Fra og med i dag - tirsdag - forsvinner en rekke funksjoner fra Fitbit-appen din.

Fitbit-eieren Google skrur nemlig av muligheten til å bruke «Challenges», eller utfordringer på norsk, og åpne grupper. I tillegg forsvinner alle trofeene du kan ha tilegnet deg for godt.

«Challenges» er et sosialt konsept som ble introdusert av selskapet i 2014. Tanken var at man skulle kunne dele sine treningsprogresjoner med venner, og på den måten la seg motivere av hverandre til å bevege seg mer.

Et annet konsept som nå forsvinner er «Adventures», som var gav deg stedsspesifikke utfordringer gjennom å fremheve lokale ruter for løping og trening. Disse kunne både gjennomføres som soloprosjekter, men man kunne også konkurrere mot andre Fitbitbrukere.

I dag er det derimot slutt, hvilket Google annonserte i et innlegg tilbake i februar. Hvis du ikke har lastet ned trofeer og annet innhold innen i dag, er det allerede for sent.

Google kjøpte Fitbit i 2019 for hele 19 milliarder kroner.

Fitbit-brukere er rasende

Det har derimot ikke manglet på kritikk mot avgjørelsen, og en rekke Fitbit-eiere på Reddit har uttrykt sin frustrasjon over det de mener er et stort tilbakesteg for smartklokken. Flere trekker frem at det som går tapt er fellesskapet.

Kamera Skjermbilde av informasjonen som dukker opp i Fitbitappen

– Fellesskapet (aka utfordringer med vennene mine) er bokstavelig talt den eneste grunnen til at jeg bruker Fitbit over noe som Garmin. Wtf, skriver én bruker.

– Eneste grunnen til at jeg har en Fitbit. Ville flytte til en Apple Watch, men utfordringene med venner holdt meg på Fitbit, skriver en annen bruker.

En bruker som kaller seg SerPretzl, spekulerer i om valget om å kutte ut denne tjenesten, er fordi Google ønsker å flytte Fitbitbrukerne over på Pixel.

– Fitbit (aka Google) gjør dette for å presse den eksisterende brukerbasen mot Pixel-tilbudene deres. De kjøpte Fitbit for å komme inn på smartklokkemarkedet. Se på nye Sense og Versa: ingen tredjepartsapper, Wi-Fi eller Google Assistant. Pixel-klokkene har alt dette og mer. De kommer ikke til å høre på oss. Alt du kan gjøre er å ikke støtte dem ved å kjøpe en annen Fitbit eller Google Watch.

Tek.no har forsøkt å få kontakt med Fitbit via deres norske PR-byrå for kommentar, men har ennå ikke fått svar. Vi oppdaterer saken så fort vi hører noe.

Mer om FitbitPixel Watch