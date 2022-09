Slik skal Hyundai skvise ut 100 kilometer ekstra fra Ioniq 6

Utfordrer Tesla og Mercedes’ beste.

Hyundai Ioniq 6 er noen måneder unna norgeslansering, og rekkevidden ser ut til å bli over 100 kilometer bedre enn for Ioniq 5. I tillegg til karosseriformen har Hyundai gjort mange store og små tilpasninger for å få luften til å flyte mest mulig uhindret rundt bilen.

Seoul/Tek.no: 0,21 er kanskje det viktigste tallet for Hyundais kommende Ioniq 6, som har fått kallenavnet «Streamliner» på grunn av sin svært aerodynamiske form.

0,21 er kanskje også et stikkord for en retning vi ser i bilbransjen generelt, hvor fokuset på større og større batterier i stadig større grad blir et fokus på å få mer ut av de samme batteriene som før. Klarer man å redusere forbruket i stedet for å dytte inn et større batteri, blir det både billigere å produsere for fabrikken og ikke minst billigere i drift for kunden.

Tallet er den såkalte Cd-verdien for Ioniq 6, og er blant de laveste tallene i noen bil på markedet. Cd-verdien sier noe om hvor aerodynamisk bilen er, altså hvor lett den glir gjennom luften. Det har mye å si for rekkevidden uansett forhold, men kanskje spesielt på vinteren når temperaturen er lavere og luftmotstanden høyere.

Ned mot EQS og Model S

Av biler på markedet i dag er det stort sett luksus-sedanene som oppnår liknende tall - nye Tesla Model S Plaid har 0,208, Mercedes-Benz EQS har 0,20 og kommende Lucid Air vil også havne rundt det samme. Tesla Model 3 har til sammenlikning 0,23 og forgjengeren Ioniq 5 hadde 0,29 - et ålreit tall for en SUV, men ikke veldig imponerende i det store bildet.

En annen stor SUV, BMW iX, har 0,25, Polestar 2 har knappe 0,28 og Nissan Leaf også 0,28, for å nevne noen litt tilfeldige andre elbiler. 0,21 er dermed et rimelig bra tall.

– Da vi jobbet med Ioniq 6-designet gikk jeg stadig rundt med en t-skjorte hvor det sto «0,1X», som sier noe om ambisjonene vi hadde for denne bilen. Det visste vi var uoppnåelig, men det var likevel riktig å sette seg et såpass hårete mål, sa sjefsdesigner Simon Loasby under en presentasjon tidligere denne uken.

Over 5000 timer med superdatamaskin-modellering gikk med, i tillegg til godt over 500 vindtunnel-tester - omtrent det doble av hva man gjør på en bil med fossil drivlinje, ifølge aerodynamikk-sjef Sang-Hyun Park.

Hyundais sjefsdesigner Simon Loasby sier de var beroliget etter at de første designskissene av bilen var gjort, da de allerede var godt ned mot en Cd-verdi på rundt 0,23. Da handlet det bare om å flikke på detaljene for å komme ned til svært glatte 0,21.

1: Aktive luftflapper

Spesielt er det fem punkter i Ioniq 6-designet som bidrar til å dra ned Cd-verdien - om vi ser bort fra selve karosseriformen, som naturligvis er mer aerodynamisk enn en SUV i utgangspunktet.

Det første er de såkalte aktive luftflappene foran, som åpnes og lukkes etter hvert som behovet for kjøling av motoren endrer seg.

Luftmotstanden som følge av kjølebehovet i en bil står for rundt 20 prosent av den totale luftmotstanden, understreket Loasby, og sier bilens korte overheng foran egentlig ikke er spesielt gunstig for luftflyten rundt den fremre støtfangeren.

Derfor hjelper det betydelig å kunne lukke fronten så mye som mulig, og i norske forhold er det nok lett å tenke seg at behovet for kjøling vil være lavt.

De aktive luftflappene sitter til høyre og venstre for de små hullene under skiltet på Ioniq 6. Disse vil åpne og lukke seg etter behovet for kjøling. Selve formen på fronten spiller også inn, og leder luftstrømmene inn i kanalene utover mot vingene.

2: Wheel Cap Reducer

Rundt hjørnet på bilen ligger en funksjon Hyundai hevder de er først i verden med, og det er et lite deksel de kaller «Wheel Gap Reducer». Det gjør akkurat det navnet tilsier, og reduserer åpningen rundt forhjulet - med bedre luftflyt som resultat.

Wheel Gap Reducer er et element Hyundai sier de vil vurdere å ta med seg til andre biler, men hvor effektivt det er avhenger av det øvrige designet på bilen, og at det ikke nødvendigvis er like virkningsfullt på andre biler. Det blir naturligvis også spennende å se hvor mye snø som vil samle seg bak det lille dekselet under norske vinterforhold.

Wheel Cap Reducer: Den lille plaststripa som reduserer åpningen rundt hjulet og dermed leder luftstrømmene utvendig i større grad. De 20-tommers felgene (avbildet) man kan velge til bilen er imidlertid mer fokusert på design enn aerodynamikk.

3: Spoiler

Punkt tre er den rimelig markante spoileren bakpå bilen, som fra noen vinkler gir den et litt Porsche-aktig uttrykk - og som garantert spiller inn på om du liker designet på bilen eller ei.

Dette skal være det mest virkningsfulle elementet man la til for å redusere luftmotstanden, og bidrar til å redusere luftvirvlene rundt bilen og lede luften vekk. Spoileren har også små vinger på sidene for å gjøre det samme med luften der, og formen på karosseriet over modellogoen bak gir nærmest en slags dobbel spoiler-effekt.

Spoileren bak på bilen gjør mye for aerodynamikken.

Loasby sier de også vurderte en aktiv spoiler, altså en spoiler som kan dras inn og ut etter behov, men sier det ville lagt til vekt og økt prisen på bilen. En fast spoiler ble derfor ansett som den beste løsningen.

I tillegg til spoileren er det for øvrig lagt inn små forhøyede «striper» i karosseriet bak som også bidrar til mindre luftmotstand.

Den lille forhøyningen til høyre og under baklyktene skviser ut en eller to små tusendeler ekstra på aerodynamikken.

4: Flat underside og justert diffuser

Punkt fire: Undersiden av bilen er helt flat, som i mange elbiler, men formen på den såkalte diffuseren bakpå bilen er jobbet mye med for å optimalisere luftflyten som kommer under bilen.

Og til sist: Kameraspeilene bilen kan fåes med bidrar også til å redusere luftmotstanden versus vanlige speil. Men som for å understreke hvor detaljert disse små justeringene er: Effekten av disse på totalrekkevidden er ikke større enn et par-tre kilometer, ifølge Hyundai.

Kameraspeil er et tilvalg på Ioniq 6. De gir en videofeed på innvendige skjermer.

Minst 610 kilometer

Hva blir totalrekkevidden, da? Det vil Hyundai fortsatt ikke avsløre.

Bilen har imidlertid et batteri på 77,4 kilowattimer, akkurat som Kia EV6 og 2023-modellen av Ioniq 5, og Hyundai har tidligere meldt om et estimat på 610 kilometer etter WLTP for den mest utholdende utgaven (med 18-tommers felger og bakhjulstrekk). Det er over 100 kilometer mer enn den tilsvarende Ioniq 5-varianten.

Endelige tall kommer sammen med kjøreopplevelsene våre - i oktober.