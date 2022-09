Nvidias RTX 40-serie blir over dobbelt så kraftig

Men prisene sjokkerer.

RTX 4090 og RTX 4080.

Under Nvidias «GPU Technology Conference» tirsdag kveld avduket selskapet sine etterlengtede grafikkort i RTX 40-serien.

Det nye toppkortet, kalt RTX 4090, slippes 12. oktober.

Lillebror RTX 4080 følger i november en gang.

RTX 4090: 2-4 ganger råere enn RTX 3090 Ti

RTX 4090.

Nvidia-sjefen viste selv frem RTX 4090 fra scenen, og hevdet at kortet er dobbelt så kraftig som dagens toppkort, RTX 3090 Ti i tradisjonelle rasterbaserte spill.

I titler som bruker nye «RTX»-teknologier, som strålesporing og/eller DLSS, snakket han om inntil 4 ganger høyere ytelse.

Kortet får 24 GB G6X-minne og 16.384 CUDA-kjerner. RTX 3090 Ti har til sammenligning «bare» 10.752 CUDA-kjerner.

Norske priser blir fra 20.500 kroner, noe som er et tydelig skritt opp fra RTX 3090 da det ble sluppet i 2020 for 17.000 kroner.

Nvidias egne målinger av relativ ytelse.

RTX 4080: 2-4 ganger raskere enn RTX 3080 Ti

RTX 4080.

Den nest kraftigste kortet, RTX 4080, kommer i to modeller. En med 16GB G6X-minne, og en med 12GB G6X-minne. Kortene skal angivelig også yte mellom to til fire ganger bedre enn dagens RTX 3080 Ti, avhengig av om du bruker «RTX»-tekniker eller ei.

Det som er litt spesielt er at det ikke bare er mengden minne som skiller kortene. 16GB-utgaven blir nemlig kraftigere, med blant annet 9728 CUDA-kjerner, mot 12GB-utgavens 7680 CUDA-kjerner.

En litt sleip taktikk fra Nvidias side som kan forvirre mange kjøpere.

Utgaven med 12GB minne vil koste fra 11.600 kroner, mens den kraftigere utgaven med 16GB minne vil koste fra hele 15.400 kroner.

Dermed snakker vi om et ganske vilt prishopp fra RTX 3080, som hadde en lanseringspris på 8000 kroner. Selv om det hører med til historien at det var få som fikk tak i kortet til den prisen.

Nvidias egne målinger av relativ ytelse.

RTX 40-serien sammenlignet

RTX 40-serien sammenlignet.

Store arkitekturforbedringer

De nye grafikkortene er alle basert på Nvidias nye «Ada Lovelace»-arkitektur, og bygget på en ny fabrikasjonsprosess hos TSMC kalt 4N.

Med lovnader om ytelse på to til fire ganger tidligere generasjon sikter Nvidia til at Ada-arkitekturen gir spillere rundt 2 ganger bedre ytelse i «vanlige» rasterbaserte spill, og inntil 4 ganger bedre ytelse i spill med RTX-teknologier som strålesporing og/eller DLSS påslått.

Strålesporing er ekstremt krevende og gir deg i dag en stor «FPS-hit» når du slår på teknikken. Kortene med Ada Lovelace-arkitekturen lover på sin side 2–3 ganger så høy strålesporingytelse som de som er basert på Ampere-arkitekturen, altså RTX 30-serien.

Nvidia-sjefen sa fra scenene at strålesporingytelsen har blitt 16 ganger bedre siden de lanserte RTX 20-kortene for fire år siden.

Om Nvidias påstander om at RTX 40-serien er inntil fire ganger bedre til å håndtere strålesporing og DLSS enn RTX 30-serien stemmer, kan dette bli generasjonen der «alle» får mulighet til å oppleve spillene sine med «neste generasjon» grafikkteknologier. Uten at bildeflyten faller i gulvet.

Nvidia avslørte lite konkret om strømforbruk, men viste frem en «slide» som ga en pekepinn om at RTX 40-serien bruker mer strøm for å yte betydelig bedre enn dagens RTX 30-serie.

De nye Ada Lovelace-baserte RTX 40-kortene blir kratigere, men krever også mer strøm.

Bedre oppskalering med DLSS 3

Ada Lovelace-kortene får støtte for DLSS 3, en ny versjon av Nvidias AI-baserte oppskaleringsteknologi med det Nvidia kaller «Optical Flow»-akseleratorer.

Disse utnytter RTX 40-seriens fjerde generasjons Tensor-kjerner, og bidrar til å gi kraftig økt bildeflyt selv til spill der ytelsen tidligere har vært holdt igjen av prosessorytelsen. Eksempler som ble trukket frem av Nvidia var Microsofts Flight Simulator, der prosessoren ofte er den begrensende faktoren, og ikke grafikkortet.

For streamere og innholdsskapere avslørte Nvidia at RTX 40-serien kan eksportere videoer inntil to ganger raskere enn tidligere. Livestreamere kan også bruke AV1-kodeken for inntil 40 prosent høyere bildekvalitet uten at bitraten øker.

En smakebit på RTX 40-kortene som slippes fra Nvidias samarbeidspartnere.

Nvidias Founders Edition-kort har tradisjonelt vært vanskelige å få tak i her i Norge, og mens det er usikkert hva som blir situasjonen for RTX 40-serien vil partnere som Asus, Colorful, Gainward, Galaxy, Gigabyte, Inno3D, MSI, Palit, PNY og ZOTAC tilby sine tilpassede modeller. Disse har ofte vel så god, om ikke mye bedre, kjøling, og lavere støynivå enn Nvidias egne kort.

Første nyhet etter miningkollapsen

RTX 40-serien blir den første grafikkortserien som lanseres etter at miningmarkedet kollapset utover våren og sommeren i år. Mange PC-spillere slet med å skaffe seg et grafikkort til normal pris fra både RTX 30-serien og den rivaliserende RX 6000-serien fra AMD fordi mange kort falt i hendene til minere som utvant kryptovaluta med dem. Denne måneden ble det helt slutt for mining av Ethereum, som har vært den desidert mest innbringende kryptovalutaen.

Dette gir håp om at RTX 40-serien blir mer tilgjengelig for spillere, og at ikke prisene kan strekke seg like høyt opp mot himmelen som de gjorde under RTX 30-seriens regjeringstid.

AMD stakk kjepp i Nvidias hjul

Nvidias rival, AMD, avslørte av de vil vise frem sine nye grafikkort i RX 7000-serien bare timer før Nvidia entret scenen tirsdag kveld.

Deres kort skal annonseres i november, og mye tyder på at AMD ønsker å utfordre Nvidia på spesielt energieffektivitet i denne omgangen.