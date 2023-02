The Verge: Dette skal være de neste Sonos-høyttalerne

Det amerikanske nettstedet The Verge har laget en en 3D-modell av hvordan de mener den neste Sonos-høyttaleren blir. Kamera Faksimile, The Verge

Sonos’ neste høyttalere vil hete Era 100 og Era 300, hevder nettstedet The Verge å vite - riktignok basert på anonyme kilder.

De viser imidlertid også til et dokument fra selskapet Sanus, som produserer TV-oppheng og høyttalerstativer, for et nytt høyttalerstativ som skal være kompatibelt med nettopp Sonos Era 100 og 300.

Sonos-bakhøyttalere med Atmos?

Era 300 skal etter sigende by på den beste lydkvaliteten fra noen Sonos-høyttaler.

Den vil også få et nytt og mindre firkantet design enn dagens Sonos One og Sonos Five, med oppadfyrende elementer som skal gjøre høyttaleren bedre i stand til å produsere romlyd.

Nye Era 100 kan være oppfølgeren til Sonos One - med oppadfyrende elementer. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

300-navngivingen kan kanskje tyde på at Era 300 vil bli en slags spirituell oppfølger til den tidligere Sonos Play:3, som plasserte seg midt mellom Sonos One og Five både i størrelse og lydkvalitet, mens Era 100 muligens er en direkte oppfølger til dagens Sonos One.

En Sonos One-oppfølger med oppadfyrende elementer vil også tilføre noe som sårt mangler i dagens Sonos-portefølje, nemlig Dolby Atmos-kompatible bakhøyttalere til selskapets lydplanker. Sonos One er fra før den beste multiromshøyttaleren i sin klasse, etter vår mening.

Bakhøyttalere med oppadfyrende elementer er noe mange av Sonos’ konkurrenter på hjemmekino tilbyr - deriblant Klipsch. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Nyheter til våren

I tillegg hevder The Verge at alle Era-høyttalerne vil støtte automatisk romkorrigering, men det gjenstår å se om det er den varianten som krever at du går rundt og veiver med telefonen din mens høyttaleren spiller lyd og måler, eller om høyttaleren vil være i stand til å gjøre alt selv - slik både Sonos Roam og Move allerede kan.

Sonos har tidligere sagt at de skal gå inn i fire produktkategorier som vil være nye for selskapet, med det første produktet i en ny kategori allerede i år. Muligens vil det være trådløse hodetelefoner, som det lenge har vært omtalt at Sonos jobber med.

The Verge melder også at Sonos jobber med en oppdatering til sin største bærbare høyttaler Move, som muligens vil dukke opp i år. Sonos har hatt for vane å lansere nyheter i mars eller april, så vi er sannsynligvis ikke veldig langt unna å få vite hva det dreier seg om.

Sonos ser ut til å være på vei med en ny høyttalerserie kalt Era. Her Sonos Five, selskapets mest påkostede høyttaler i dag. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no