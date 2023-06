Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Nå setter Microsoft opp prisene

Historisk har det vært vanligere at prisene har gått nedover på tre år gamle spillkonsoller. Men det siste året har både Microsoft og Sony økt prisene på konsollene sine. Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 22. juni 2023, 12:08 Lagre Lagre artikkel

Inflasjon eller ikke; prisøkninger på underholdning har vært regelen snarere enn unntaket de siste par åra. Og nå følger Microsoft etter.

Selskapet er én av de tre store aktørene på konsoll og spillstrømming, sammen med Sony og Nintendo. Og The Verge melder at Microsoft nå skrur opp prisene både på selve konsollene og på strømmetjenestene sine i Europa.

For Norges del betyr det at tjenesten Game Pass Ultimate går fra å koste 125 kroner måneden til 139 kroner. I noen markeder øker også prisen på ordinært Game Pass-medlemsskap for spillkonsoll eller PC, men det skjer ikke i Norge.

Dyreste Xbox blir dyrere

For selve konsollene øker prisene på kraftpluggen Series X, mens inngangsmodellen, Xbox Series S blir stående på dagens priser. Økningen skjer nesten tre år etter at konsollen først ble lansert, i november 2020.

Akkurat hva prisøkningen blir for konsollen her på berget er foreløpig ikke klart. Men det kan hende prisøkningen allerede er inne - ettersom konsollen ifølge Prisjakt har steget med rundt 500 kroner fra rundt 5500 til rundt 6000 på de siste månedene.

Du som allerede har et Game Pass-abonnement vil ikke merke noe før tidligst i august, mens prisene for nye abonnenter går opp fra tidlig i juli.

Følger etter Sony

Sony har allerede skrudd opp prisene kraftig på sine konsoller og tjenester i fjor høst. Også annen strømming fra for eksempel Netflix og HBO har økt i pris de siste årene.

Lite fra offisielt hold

Vi har kontaktet Microsofts pressetjeneste i Norge, og blitt lovet en tilbakemelding. Men foreløpig har vi ikke fått svar omkring prisøkninger på selve konsollene, eller eventuelle årsaker til endringene.

Så langt er altså det vi vet om selve Xbox Series X at prisen øker over store deler av Europa, mens ingenting er bekreftet for Norge.

