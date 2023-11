Rett før det braker løs med tilbudsdager i fleng i form av Black Week og Cyber Monday, tett etterfulgt av romjulssalg, kommer Singles Day. Dagen har ikke lange tradisjoner i Norge, men har de senere årene blitt stadig mer aktuell for mange butikker.

I år ser vi en knippe gode tilbud, men det er tydelig at butikkene venter litt på Black Week før de virkelig slipper seg løs. Når det er sagt - flere av produktene som har blitt satt ned i dag er på rekordlave nivåer.

Nedenfor har vi samlet noen av de beste tilbudene denne dagen.

Som vanlig ser vi på både prisfall og historisk data før vi har lagt dem til i listen vår, men naturligvis også hvordan produktene har gjort det i våre tester.

Hvis produktene både selges for en god pris, og vi har likt dem i testene våre, havner de på listen.

Noen tilbud varer også hele helgen. Kanskje finner du julegaver til en billigere penge?

Google Pixel 7 Pixel 7 fra Google er en slugger av en mobiltelefon. Vi snakker om en ekte toppmodell med skikkelig bra kamera, fabelaktig skjerm og lang oppdateringsstøtte - den har fire av sine fem år igjen. Her får du nye funksjoner støtt og stadig, og du får ren og pen Android slik Google lager det. Ingen overflod av inkluderte apper eller produsentspesifikke funksjoner. Kun en enkel og meget god telefon med topp kvalitet på alt. Til en pris du ellers bare får "billigmobiler" for.

Arlo Wire-Free Video Doorbell Vi har testet en håndfull smarte ringeklokker, men vi har fortsatt ikke funnet den vi mener gjør alt helt perfekt. Men den som kommer nærmest er Arlos trådløse ringeklokke, som nå er tilgjengelig for 1790 kroner. Merk at pakken som er tilbud inkluderer selskapet "Chime", som rett og slett er en liten høyttaler som ringer når noen trykker på knappen, slik at du har en litt mer tradisjonell varsling i tillegg til mobilvarslene. Vi synes Arlo Doorbell har god videokvalitet, vi liker de smarte varslingene den sender, og designet er også ganske så lekkert. Tingene vi ikke elsket var at varslingene kommet hakket tregere enn hos konkurrentene og at batteritiden bare er OK. Dette kan alltids bøtes på ved å kjøpe et ekstra batteri, men for eksempel Rings ringeklokke holder lenger. Nå som vi får stadig flere pakker levert på døren synes vi imidlertid det har vært utrolig nyttig med en smart ringeklokke.

Kingsmith RowingPad Pro Hvis du er ute etter en romaskin og ikke har så mye plass å boltre deg på, er dette et godt valg for deg. Vi endte opp med å gi Kingsmiths romaskin vårt anbefalt-stempel nettopp på grunn av hvor kompakt den kan foldes sammen, for det er dét aspektet som virkelig skiller den fra konkurrentene. For den er "god nok" på det meste, og er du bare ute etter en klassisk romaskin finnes det billigere alternativer der ute. Ikke har den en avansert treningscomputer heller, men til gjengjeld har den en god mobil/nettbrett-holder. Men å kombinere en god nok ro-opplevelse med et sammenbrettbart design, har Kingsmith et ganske unikt produkt som vi har sansen for. Nå er den tilgjengelig for 6993 kroner, ned fra vanlige 9990 kroner. Merk at det samme tilbudet var aktivt i mars i år, men prisen har ligget på 10.000 kroner i ganske lang tid. Hvis du har sittet på gjerdet og ventet på rette øyeblikk å kjøpe den, virker det som tiden har kommet.

Sonos One SL Sonos One er nok den første høyttaleren vi tenker på hvis noen sier "multiromshøyttaler". Vi testet den på nytt etter den siste oppdateringen, og den fløy rett til topps i vår store samletest av multiromshøyttalere. Den har naturlig, velbalansert lyd og er lekende lett å sette opp. Du kan koble den opp til taleassistenter og bruke den enten separat, som en del av en serie av høyttalere i hele huset, eller som bakhøyttalere i et surround-anlegg. Tilbud på Sonos-dingser kommer ikke så ofte, men nå er Sonos One SL satt ned til 1490 kroner, som er den laveste prisen den har hatt tidligere også. Merk at dette er SL-versjonen av Sonos One, som gjør at den mangler stemmeassistent og mikrofon. Ikke en kjempestor mangel for de fleste, sannsynligvis.