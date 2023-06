Mener ny Model S er for ustabil

Teslas millionbil får det glatte lag av racerfører.

Nye Model S får det glatte lag for bremser, understell, ratt og seter fra kjent bil-Youtuber. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 31. mai 2023, 11:11 Lagre Lagre artikkel

Teslas Model S Plaid har vært på veiene en stund, med ekstreme ytelser fra de tre motorene og et helt nytt «yoke»-ratt. Men ekstrem akselerasjon er ikke alltid nok. Misha Charoudin har testet raske biler på Nürburgring i årevis, og hevder Model S Plaid er «farlig rask og ustabil».

I en video der han og den franske eieren av en Plaid prøvekjører bilen på den legendariske racingbanen viser de til at bilen ikke er stabil i svinger og over humper og føles tung, samtidig som også bremsene og setene i bilen får det glatte lag.

Charoudin har vært biltester, Youtuber og banekjører i flere år, og skapte litt oppstuss da han i 2021 brukte an Audis pressebiler til å kjøre nødhjelp til flomområder i Tyskland og ikke leverte tilbake bilen i tide.

Bremser «av smør»

Bilen de tester er nesten som levert fra Tesla. Men den har én tomme mindre hjul av den vanlige Michelin Pilot Sport 4S-varianten enn den ble levert med, og litt oppgraderte, ventilerte bremser med annen bremsevæske enn originalt. Resten av bremsesystemet oppgis å være intakt.

Det originale bremsesystemet bilen leveres med beskrives som «made of butter», eller «laget av smør».

Tesla selv annonserte nylig banepakken for Model S Plaid, der blant annet nye bremser og høyere toppfart er blant tingene du får for noe over 200.000 ekstra kroner (20.000 dollar). Den inkluderer også hjul som ikke er lovlig å bruke på vanlig vei i Norge.

Les også Tesla med ny banepakke til Plaid 8. mai

Ustabil og rask

I deler av videoen kan man se at de to førerne lar være å gasse på - og heller lar bilen «gli» på farten den har, for å ikke skape ubalanse i bilen over ujevn vei.

Man kan og se bilen delvis miste grep på noen av hjulene i krappe svinger, til tross for at den altså har tre motorer og drift på alle fire. De to etterlyser nye støtdempere og viser til at under akselerasjon har bilen «lyst til å dra steder».

Ved 40 prosent gjenstående på batteriet mister bilen mye av «Plaid-futten», men de to kjører videre med:

– For å være ærlig, selv nå - med mindre kraft, er bilen mer kjørbar. Den gir mer kjøreglede, forklarer Charoudin når runden hans går mot slutten.

Vi har forespurt Tesla om kommentar til Charoudins påstander, men har foreløpig ikke hørt tilbake.

Triveligere bil uten all guffen

Ingen i Tek er racingsjåfører, men selv på en helt vanlig tur til Töcksfors etter juleribbe, kom vi frem til noe av det samme; med mindre krefter bød bilen på mer kjøreglede enn når den konstant har lyst til å akselerere fortere enn det er lett å kontrollere.

Og i likhet med de to Youtuberne har vi heller ikke vært begeistret for yoke-rattet i Plaid-versjonene av Model S og Model X.

Utover det virket bilen å oppføre seg som en ordinær, svært sterk, bil på vanlige veier. Og med raske biler på vanlig vei, er det alltid et spørsmål om hvor mye som skal tilpasses «racingelementene» i bilen, og hvor mye som skal være polstring og komfort for handleturen til butikken.

Dermed spørs det om ikke de etterlyste bøttesetene blir noe Plaid-kunder eventuelt må sette inn selv.

31. mai 2023, 11:11

Mer om TwitterAI