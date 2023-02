Snart kan elbilen din få et «batteripass»

Første utkast er klart.

Audi og resten av Volkswagen-gruppen er blant selskapene som er med i arbeidet med å utvikle et såkalt «batteripass» for elbilbatterier. Der skal du enkelt kunne finne informasjon om hvor råmaterialene er fra og om de er produsert uten barnearbeid. Kamera Hanne Hattrem, VG

Utvinningen av materialer som brukes i elbilbatterier er kontroversiell, spesielt kobolt. Selve gruvedriften har vært forbundet med barnearbeid og brudd på menneskerettighetene, videreforedlingen medfører til dels store klimagassutslipp, i tillegg til at avfall fra gruvedriften er forurensende for både jord, luft og vann.

Det håper den såkalte Global Battery Alliance (GBA) å gjøre noe med, og onsdag varslet de at de er klare med sitt første såkalte «proof of concept» for et batteripass. Batteripasset skal gi deg informasjon om hvem som har produsert batteriet i bilen din, hvor alle råmaterialene kommer fra og hvorvidt produsenten har alt på det rene når det kommer til hvordan de behandler arbeiderne sine og hvorvidt de har brukt barnearbeid.

Mange av de store er med

Målet er å etablere en «bærekraftig» verdikjede for batterier innen 2030, og med i alliansen er de fleste av de største elbilprodusentene, som Tesla, Volkswagen-gruppen og Stellantis, i tillegg til store batteriprodusenter som CATL og LG.

– Det endelige målet er å gi sluttbrukere et kvalitetssegl basert på batteriets bærekraftighet, etter regler man er blitt enige om blant interessenter fra bransjen, fra akademia, myndigheter og ikke-statlige organisasjoner, heter det i en melding fra GBA.

Med andre ord: Informasjonen i batteripasset skal gi deg som forbruker informasjon som kan komme til påvirket valget av ny bil om bærekraft, barnearbeid og respekt for menneskerettighetene er kriterier for valget.

Tesla-pass

Samtidig viser GBA frem de første to eksemplene på hvordan batteripasset kan komme til å se ut, med smakebiter fra Audi og Tesla. I Teslas eksempel er det snakk om et Kina-produsert batteri til en Model 3 eller Model Y Long Range, og vi kan blant annet se at batteriet har en total kapasitet på drøyt 78 kilowattimer, at det er LG som har produsert battericellene, at batteriet veier 481 kg og at det har en energitetthet på 0,1622 kWh/kg.

Tesla har imidlertid kun sporet opphavet til kobolten i batteriet, som bare utgjør en liten andel. De har funnet ut at 100 prosent av kobolten kommer fra en gruve drevet av selskapet Glencore i Kongo.

For Audis del ser det ut til å være snakk om batteriet til nye Audi Q8 e-tron, med en bruttokapasitet på 114 kilowattimer. Dette batteriet veier 728 kg og har en litt lavere energitetthet enn Teslas batterier, med 0,157 kWh/kg. Disse battericellene er produsert av Samsung i Ungarn, og selve batteriet er satt sammen i Belgia.

Audi har sporet både kobolt og litium, hvor kobolten også her kommer fra Kongo og litiumen fra Chile. I begge eksemplene er produsentenes score på barnearbeid holdt utenfor, men GBA påpeker at dataene ikke er fullstendig kvalitetssikret og at de derfor kun må tas som eksempler.

Vil bli krav i 2026

Et slikt batteripass vil være påbudt av EU innen 2026, påpeker GBA, og de spår at også andre regioner vil følge etter.

Slik ser selskapet Circularise for seg at et digitalt batteripass kan se ut. Kamera Circularise

Det foreløpige forslaget om batteripass i EU skal gjelde for alle elbil- og industribatterier over to kilowattimer, og vil innebære at en QR-kode er printet på batteriet og vil gi tilgang til en digital «portal» med informasjon som skal kunne oppdateres gjennom batteriets levetid - blant annet med informasjon om reparasjoner og liknende.

Passet vil også kreve at produsenter gjennomfører en såkalt «due diligence»-gjennomgang av selskapene de henter råmaterialene sine fra, med hensyn til menneskerettigheter og barnearbeid, og forslaget stiller også større krav til resirkulering av råmaterialer.

– Mer bærekraftige batterier er essensielt for vår innsats for ansvarlig og vellykket å forme endringen mot e-mobilitet. I fremtiden håper vi mange andre organisasjoner, reguleringsmyndigheter og bransjeaktører blir med for å gjøre batteripasset til en ekte global standard, sier styremedlem Markus Duesmann i Audi, som representerer Volkswagen-gruppen i GBAs pass-prosjekt.

