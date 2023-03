Hevder Apple lager en smartskjerm

Ekspert: - Kommer neste år.

Slik ser Amazon Echo Show 10 ut - en smartskjerm og høyttaler i ett. Kamera Amazon

Niklas Plikk

Apple jobber med en HomePod-dings med en skjerm, som skal komme neste år. Det hevder i hvert fall den velkjente analytikeren Ming-Chi Kuo, og får backup fra Bloomberg-journalisten Mark Gurman, som sa omtrent det samme i januar i år.

Enheten vil ha en skjerm på ganske forsiktige syv tommer, og trolig ligne en del på Google Nest Hub. I praksis blir nok innmaten som en litt dårlig iPad, men tanken er at du skal ha den plassert et sentralt sted i hjemmet for å kontrollere smarthjemdingser.

Flere smartdingser på vei

Apple HomePod. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Apple har gradvis økt fokuset sitt på smarthjem-støtte, med integrasjon av Matter i den nye Apple TV, og utvidet funksjonalitet til Siri. Kuo tror dette bare er begynnelsen, og mener Apple er midt i en fornying av smarthjemstrategien med nye enheter og funksjoner.

De slapp tross alt nylig HomePod Mini her i Norge, og den «oppfriskede» HomePod også, som for første gang er i salg på våre breddegrader.

Begrensede taleassistenter

Selv om vi gjerne skulle sett en Apple-smartskjerm, kan det stilles spørsmål hvor nyttig taleassistentene egentlig er, spesielt på norsk. Vi holdt oss unna den høyere delen av karakterskalaen da vi vurderte Google Nest Hub, rett og slett fordi taleassistenten er så utrolig begrenset.

Siri er minst like begrenset, og selv om vi likte lyden i både HomePod og HomePod Mini, dempet Siri entusiasmen vår.

I disse dager utforskes det imidlertid om AI-løsninger som ChatGPT kan gjøre taleassistenter litt smartere. Utvikleren Mate Marschalko lagde for eksempel sin helt egne «Siri» ved hjelp av ChatGPT, og kunne fortelle AI-en svært kompliserte forespørsler, og den ville forstå ut av kontekst hva man egentlig ønsket. Som at lyset kunne skrus på hvis man sa «Det er ganske mørkt her - kan du gjøre noe med det?», i stedet for kommandolignende beskjeder som «Skru på lyset på kontoret».

Dette krever imidlertid langt mer datakraft enn dagens enkle kommendoer, så det spørs hvor realistisk det er å få slik forståelse fra de digitale assistentene med det aller første.

