Disney+ taper abonnenter

Prisøkning skal være en av grunnene.

Kamera Disney+

Disney+ taper abonnenter, melder Bloomberg News. Disney hevdet i fjor sommer at de kom til å nå mellom 215- og 245 millioner abonnenter i 2024, og nå er dette målet forkastet, skriver Bloomberg.

Disney har ikke bekreftet fallet offentlig ennå men sjefen Bob Iger har erklært at selskapet ikke lenger kommer til å offentliggjøre abonnentsprognoser. Dermed følger de i Netflix’ fotspor, som heller ikke ønsker å si noe om hva slags abonnentsutvikling de forventer den kommende tiden.

Prisøkning får brukere til å steile

Årsaken til abonnentflukten skal være todelt: Prisøkning og tapet av strømmerettigheter for cricket. Sistnevnte påvirker neppe de norske strømmetallene i stor grad, men det skal være en av hovedårsaken til at selskapet har slitt med å nå de ønskede abonnementstallene i India.

Prisøkningen er imidlertid gjeldende her i Norge også.

Fra og med 1. november vil Disney+ få tre abonnementsnivåer, opp fra ett, hvor prisene går fra 59 til 119 kroner i måneden. I praksis blir det to mer begrensede abonnement til 59 og 89 kroner, mens dagens modell - som koster 89 kroner - øker til 119 kroner i måneden.

Sist gang Disney+ satte opp prisene var i 2021 da prisene økte fra 69 kroner i måneden til 89 kroner.

Disney+ og flere andre aktører skal ikke lenger ha et mål om å bare øke antallet nye medlemmer, men å sikre at strømmetjenesten går med fortjeneste. Dette gjør det blant annet ved å øke abonnementsprisene for dagens kunder, samt å fjerne en rekke store titler fra tjenestene sine (filmweb.no).

Hvor mange strømmetjenester abonnerer du på? Ingen! Bare én To Tre Fire Fem +

Publisert 18. september 2023, 08:47

Mer om Disney+NetflixStrømmetjenester