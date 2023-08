Sommerspalten: «Tek fort, EllieK»

Når EllieK ikke streamer, går mye av tiden til å avvikle kabler.

Kamera Privat / EllieK

Twitch-streamer EllieK, eller Elisabeth som hun egentlig heter, er med sine 16.000 følgere en av de aller største norskspråklige streamerne. På reisen har hun lært seg en ting eller to om å ta gode avgjørelser på utstyrsfronten.

Dette er «Tek fort!» «Tek fort» er en fersk spalte på Tek.no, der vi stiller interessante profiler i ulike situasjoner raske og uformelle spørsmål om teknologien de bruker i hverdagen.

– Hvordan preges livet ditt av teknologi og dingser du omgir deg med i hverdagen?

– Jeg har jo gjort meg fullstendig avhengig av teknologi siden jeg jobber fulltid som streamer og digital kreatør, så det preger meg spesielt i jobb!

– Jeg har mobilen i hånd nesten hele tiden, i tillegg til en høyborg av teknologiske duppeditter på kontoret. Jeg tror likevel at jeg har klart å begrense meg til kun det jeg behøver ... til en viss grad. Men det er utrolig deilig å slippe å mangle noe når jeg skal lage innhold til TikTok eller Twitch.

– I tillegg har jeg gjort hjemmet mitt til et smarthjem, og snakker nesten like mye til Google som jeg gjør til hunden – haha. Jeg kan bekrefte at det er utrolig avhengighetsskapende å for eksempel ikke måtte gå rundt i hvert eneste rom og skru av og på lys. Mitt argument er at det effektiviserer hverdagen og gjør hjemmet litt ekstra trygt.

– Har du gjort et skikkelig tek-bomkjøp?

– Jeg er en som grubler noe vanvittig før jeg kjøper noe, så jeg har ikke gjort et skikkelig tek-bomkjøp.

– Det jeg derimot ofte ender med å gjøre er å kjøpe ekstra kabler fordi en kabel blir glemt, blir «kanskje litt sliten og må byttes» eller at kabelen går i stykker. Jeg sparer i tillegg på kabler jeg får når jeg kjøper elektronikk, selv om jeg har en kabel som fungerer. Når jeg da ikke klarer å avvikle noen av dem, så måtte jeg nylig få en venninne til å komme og hjelpe meg å sortere ut kabler ...

– Vi leverte inn en hel handlepose med kabler til gjenvinning.

– Hvilken dings er en du ikke visste du trengte, og hvordan kom du over denne?

– To ting jeg tenker på umiddelbart, høyttaleren min Bose SoundLink Micro – den bruker jeg hele tiden, hovedsakelig når jeg IRL-streamer Krysse av Bytt IRL-streamerStreaming som foregår vekk fra stasjonære PC-er, altså "in real life". Innebærer ofte at man tar med seg utstyret på farten, i for eksempel en stor sekk eller streamer via mobilen., men den er også superhandy på reise. Den kan stilles inn til å aldri skru seg av, er lett og enkel, og har veldig god lyd. Jeg ble frastjålet min, og da merket jeg hvor avhengig jeg er av den.

– Det andre er også en jobb-dings; GoXLR mini. Det er en lydmikser som har gjort streaming mye enklere for meg ved at jeg kan styre hvilke lyder som skal inn i sendingen – og jeg skjønner ikke hvorfor det tok meg mange år å skaffe en lydmikser.

GoXLR mini skal gjøre det lettere å kontrollere lyd, for eksempel når du strømmer og har flere opptakskilder samtidig. Kamera TC Helicon / TC Helicon

– Er det noe du nerder veldig over, som du gjerne vil dele med andre?

– Jeg er jo veldig glad i streaming, da, og det føler jeg er noe som folk begynner å få øynene opp for, med flere live-funksjoner på de fleste plattformer. Så en god stream kan jeg sette virkelig pris på!

– Dessuten er jeg veldig begeistret for Cosplay/SFX-sminke, og geriljabroderi, men det kommer ikke så tydelig frem i mine sosiale medier.

Kamera Privat / EllieK

– Hvilke dingser tar du alltid med deg på ferie?

– Mobilen, AirPods og hurtiglader. Altså drar jeg vel aldri egentlig helt på ferie ...

– Jeg må ta meg sammen.

Publisert 20. august 2023, 12:30