Så lite koster julelysene deg

Du kan gå bananas før det blir dyrt.

Du kan ha mange lyslenker med LED-pærer før du merker noe på strømregningen. Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Når nettene blir lange og strømprisene setter inn er det lett å tenke at det bør spares i alle kanter. Men julelysene kan du etter all sannsynlighet la henge uten dårlig samvittighet.

Moderne julelys har ofte et forsvinnende lavt strømforbruk, og koster dermed veldig lite å la stå på helt til NORAD har sporet nissen frem til din pipe.

En helt vanlig utendørs lyslenke på ti meter vil ikke koste deg mer enn en femmer hvis den står på døgnet rundt gjennom hele desember. Er du flink til å skru dem av midt på dagen er prisen neglisjerbar, selv med mange julelys.

Gamle halogenlys er strømtyver

Julebelysning med halogenpærer selges fortsatt, og trekker mye mer strøm enn LED-alternativer. Kamera Konstsmide

Det er likevel viktig å få med at eksemplene våre er «nye» moderne lys, som vanligvis er LED-baserte. Er lyslenkene dine ti år gamle kan de være strøm-Grincher sammenlignet med de vi omtaler.

For halogenpærer har alltid vært strømsluk, fordi veldig mye av energien går til oppvarming. Dette gjelder både gamle juletrelys i juletreet ditt, eller gamle adventslysestaker.

Overraskende nok fant vi også en rekke adventslysestaker i salg nå som fortsatt bruker glødepærer.

En syvarmet lysestake der hver glødepære er på 3 watt, vil dermed trekke hele 21 watt – til tross for at pærene bare så vidt lyser, slik de skal på denne typen innretninger.

For det samme effektforbruket som én slik lysestake har kan du rigge deg med hele tre adventsstjerner og tre av de mest effektgjerrige lyslenkene – du kan nesten bli synlig fra verdensrommet, der Jesus bor.

«Verstingene» er ikke kjempedyre

Kamera Getty Images/iStockphoto

Tar vi en titt på de mest energikrevende LED-lysene er det fortsatt et godt stykke opp til tradisjonelle halogenpærer.

Vi har valgt en lyslenke fra Twinkly som det dyre eksempelet. Den kan trekke opp mot 35 watts effekt. Påslått 24 timer i døgnet vil det gi en strømregning på drygt hundrelappen hvis strømprisen er 4 kroner kilowattimen.

Oppå der kommer nettleie, men også en voksen strømstøtte ved vår antatte kilowattpris på fire kroner, som trekker prisen ned igjen.

Totalt ender den «dyre» lyslenken med wifi-styrte og fargede lys opp med å koste akkurat under 50 kroner hvis vi inkluderer nettleie og trekker fra strømstøtte, mens vi lar den stå på hver time gjennom desember. I praksis vil den nok koste betydelig mindre, fordi den enkelt kan settes på en lavere lysstyrke, og du kan sette den opp til å bare lyse noen timer av døgnet.

Lenken fra Twinkly trekker mer enn syv ganger mer strøm enn de enkleste «vanlige» lyslenkene.

Produkt Strømforbruk i watt Kostnad før støtte (Kr) Kostnad med nettl. og støtte (Kr) Twinkly RGB lyslenke med 400 lys 36 107,10 48,30 Calex Smart med 200 lys 24 71,40 32,20 Adventsstake m. glødepærer 21 62,50 28,20 Philips Hue Festavia med 250 lys 15 44,60 20,10 Deltaco Smart RGB med 270 lys 8,4 25,00 11,30 LED Pro utbyggbar lyslenke 4,5 13,40 6 Lysslynge med små pærer 3,6 10,70 4,80 Julestjerne (enkel lyspære) 2 6,00 2,70 Juletrelys 1,8 5,40 2,40 Panelovn 800 2380,80 1074,30 Åpne fullskjerm Mer +

Finn din julelyspris

Kamera Getty Images/iStockphoto

For å sjekke hvor mye strøm julelysene dine hjemme vil koste kan du ta utgangspunkt i tabellen vår, eller eksemplene våre under. Det er generelt snakk om svært lave utgifter, men noen forskjeller er det naturligvis.

Utregningene forutsetter en gjennomsnittlig pris på 4 kroner per kilowatt-time, inkludert nettleie og strømstøtte.

Liten leilighet

For en liten leilighet har vi tatt få og strømsparende lyskilder. Vi går for laveste effekt i lyslenke ute (3,6W) og enda litt lavere innendørs (1,8W) til juletreet. I tillegg til én adventsstjerne (2W).

Dermed ser regnestykket slik ut for konstant lys i hele desember med nettleie og strømstøtte:

Lyslenke ute: 4,80 kroner

Lyslenke juletre: 2,40 kroner

Adventsstjerne: 2,70 kroner

Totalt: 9,90 kroner

Stor leilighet

Til en større leilighet har vi regnet med to adventsstjerner (2W), to kraftigere lyslenker ute (4,5W), og én ganske snill en i juletreet (1,8W). Vi har dessuten tatt med to «dekorasjoner» på inntil 2 watt hver – de kan være hva som helst.

Lyslenker ute (2x): 12 kroner

Lyslenke juletre: 2,40 kroner

Adventsstjerner (2x): 5,40 kroner

Dekorasjoner (2x): 5,40 kroner

Totalt: 25,20 kroner

Stor enebolig/juleglad

Enten du bor standsmessig, eller bare elsker jul, kan det hende du ønsker å dra på litt ekstra. Så hvis belysning til jul er greia di – har vi regnet litt på det også. Her tar vi med litt av hvert. Selv da slipper du nok å mørklegge byen for å skru på dekorasjonene.

Vi har tatt med to fargerike lyslenker av dyreste slag. Vi har også tatt med fire ordinære lyslenker som bruker mindre strøm. To adventsstjerner tar vi også med, men her går vi «med vilje» i fella og legger inn et par syvarmede adventsstaker med glødelamper. Til slutt legger vi til fire dekorasjoner med strømsnille pærer (2W).

Her forsøker vi altså ikke å spare, for å se hva et «verste tilfelle» kan bli. Vi må likevel tilstå at de gærne har det godt – og enda dyrere. Vi regner med at de som tapetserer husveggene med lys har kontroll på hva det vil koste.

Regnestykket for stor bolig:

Fargede lyslenker (2x): 96,60 kr

Lyslenker ute (4x): 24 kr

Adventsstjerner (2x): 5,40 kr

Adventsstaker (2x): 56,40 kr

Dekorasjoner (4x): 10,80 kr

Totalt: 193,20 kr

Merk at her begynner vi å snakke om en merkbar total effekt, og tidsstyring kan være fornuftig. Det kan også gi mening å styre unna tidene med aller høyest strømpriser i en måned med store prisvariasjoner.

Batteridrevet jul?

Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Det er mulig å erstatte mye av dette utstyret med batteridrevne alternativ. For eksempel er lysslynger basert på to C-batterier helt vanlige, og du får også adventsstaker med batteri. Mange lyser opp juledekorasjonene sine med tidsstyrte kunstige stearinlys – de kan gå ukevis på ett enkelt par AA-batterier.

Prismessig er gjerne disse belysningsalternativene noe rimeligere å kjøpe enn de som går på strøm fra stikkontakten. Hvor billige i drift avhenger litt av hvordan du bruker dem – og hvor dyre batterier du kjøper. Du kan også kjøpe oppladbare batterier.

En topakning med C-cellebatterier koster gjerne mellom 30 og 40 kroner, og tre slike burde vare én lyslenke gjennom desember hvis du lar lysene stå på de åtte mørkeste timene av døgnet, slik timerfunksjonene gjerne gjør.

For 24 kroner selger Oda deg en tipakning Rema 1000-batterier. Det er fem batteriskift til et kunstig stearinlys. Med timerfunksjonen aktivert burde det holde deg ut mørketiden.

Billigere enn strømmen i stikkontakten er det neppe, men det er ikke nødvendigvis kjempedyrt heller.

Slik har vi regnet strømpriser Regnestykket vårt er forenklet. Utgangspunktet er en sammenhengende pris på 4 kroner per kilowattime. Det er høyere enn det som ventes i Sør-Norge de nærmeste månedene, der mange prognoser anslår en snittpris på rett over 3 kroner. Vær klar over at i måneder med store prissvingninger kan strømstøtten overgå spotprisen du betaler – og til andre tider ikke være i nærheten av å dekke den. Satt på spissen; hvis 29 av 30 dager har en strømpris på under 1 krone per kilowattime, blir snittprisen lav og du bør bruke minst mulig strøm den ene dagen det er dyrt. Nettleien vil variere etter hva slags såkalt effekttrinn du er på. Vi har tatt utgangspunkt i at du har timer med mer enn 10 kW effekt – og betaler 450 kroner i fastledd – slik det koster hos Elvia. Vi har tatt en mellomting mellom natt- og dagspris og lagt nettleien per kilowattime på 40 øre. For å få en totalpris per kilowattime effekt har vi fordelt dette utover et forbruk på 1200 kWt, som tilsvarer det en mindre leilighet forbruker i måneden. For større boliger og totalforbruk vil fastleddet utgjøre mindre per kWt. Vi bruker altså et slags «verste mulige tilfelle» der nettleien utgjør 77,5 øre per kWt. På listen over ting som virkelig utgjør en betydelig effekt på strømregningen kommer oppvarming av hjem og vann, vask- og oppvaskmaskiner og elbillading, for å nevne noen eksempler. Mer +

