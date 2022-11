NASA-kapsel har nådd fram til månen

Dette TV-bildet fra Nasa viser Orion i det kapselen nærmet seg månen mandag. Kamera Nasa, AP, NTB

NTB Lagre Lagre artikkel

For første gang siden Apollo-ferdene for 50 år siden har Nasa sendt en romkapsel til månen og deretter i bane rundt vår følgesvenn i verdensrommet.

Orion-kapselen fløy rundt baksiden av månen og var på et tidspunkt snaut 130 kilometer unna overflaten. Fordi månen skygget for Orion under deler av ferden, var radiokontakt umulig i en halvtimes tid. På kontrollsenteret i Houston visste de ikke om styrerakettene var avfyrt som planlagt før kapselen dukket opp etter turen rundt månen, 375.000 kilometer unna oss.

Denne gangen var det ingen mennesker om bord, men tre testdukker. Flyturen som startet sist onsdag har kostet 4,1 milliarder dollar – godt over 40 milliarder kroner – og visitten i månens nabolag var en viktig milepæl.

I løpet av turen fløy kapselen over landingsplassene til Apollo 11, 12 og 14 – de tre første bemannede måneferdene.

Kamera Bill Ingalls, Nasa, AP, NTB

– Dette er en av de dagene du har tenkt på og snakket om så lenge, sier flysjef Zeb Scoville mens han ventet på at kapselen skulle komme ut av radioskyggen og gjenopprette kontakten med jorden.

Etter planen skal styrerakettene fyres av igjen på fredag og legge kapselen i bane rundt månen. Nesten helg skal Nasa knuse avstandsrekorden for romfartøy laget for å ha mennesker om bord. På det meste skal kapselen være 433.000 kilometer unna jorden – 33.000 kilometer lenger enn Apollo 13 fløy i 1970.

Etter rundt en uke i bane rundt månen, skal Orion hjem og etter planen lander den i Stillehavet 11. desember.

Etter planen skal en bemannet versjon fly rundt månen med astronauter om bord i 2024. Året etter er det meningen å forsøke å lande på månen, 56 år etter Neil Armstrongs «store sprang for menneskeheten» i juli 1969. Det blir ikke i en Orion-kapsel – den har ikke noe månelandingsfartøy, men med SpaceX' Starship.

Les også Jeff Bezos tilbyr Nasa to milliard dollar i rabatt for månelandingsfartøy 27. juli 2021

Mer om VerdensrommetNASAMånenArtemisRomfart