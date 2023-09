Her bruker vi Windows fra mobil

Så bærbar som fullblods PC-opplevelse kan bli?

Vi fikk prøve Windows-strømming til Thinkphone-mobil her på IFA i BErlin. Opplevelsen er noenlunde god, men helt smooth blir den likevel ikke. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Berlin/Tek.no: Er du overalt hele tiden, samtidig som du har et stort behov for å få gjort arbeid på en skjerm? Å lage en ekstremt kompakt og bærbar Windows-opplevelse, eller noe som likner veldig, har vært forsøkt i en hel del år alt.

Nå kan det hende Motorola har lykkes i å lage noe som faktisk kan brukes.

Deres ThinkPhone er nemlig den første i et samarbeid med Microsoft som kan strømme Windows rett fra skyen. Du kan se på den som en slags «tynnklient» i lommen. Den gjør ikke så mye selv, men blir en port inn i en fullverdig PC i skyen.

Dette er den mest portable måten å bruke Windows fra mobilen på Motorola ser for seg. Med bærbar skjerm og meget kompakt tastatur fra Lenovo. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Plugg inn mobilen og du er i gang

Alt du trenger utenom mobilen er en skjerm og en kabel. Og helst en mus og et tastatur. Men slikt har jo en tendens til å stå rundtom fra før.

For deg som vil bruke mobilens muligheter til å «kjøre» full Windows på tur finnes det og alternativ som vi fikk se her i Berlin. I et testoppsett hadde Motorola koblet sammen en typisk touchutstyrt portabel skjerm og et lettvektstastatur med mobilen.

Alt dette kan også kjøre via mobilnett. Motorola lovet at du ikke skal behøve bånn pinne og fullt utslag på 5G for å kunne bruke det, men medga samtidig at vekslende og virkelig dårlig nettkvalitet kan forsure opplevelsen. På fly-WiFi er det for eksempel lite sannsynlig at dette vil fungere.

Hver gang du kobler Thinkphone til en ekstern skjerm kan den gjenoppta Windows-aktiviteten der du forlot den sist. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Egen tjeneste

Løsningen drives altså via Windows 365, der du kan abonnere på ulike grader av ytelse i det Microsoft kaller en «sky-PC». Rimeligste løsning ligger på 327 kroner pluss merverdiavgift, og er først og fremst en bedriftstjeneste. Prisene øker etter hvert som du bygger ytelse, og du kan velge helt opp til 8 «virtuelle prosessorer» til å drive opplevelsen.

Windowsen du da får tilgang på ligger i skyen og er ikke i utgangspunktet koblet til eller synkronisert mot dine andre maskiner. Men du kan naturligvis bruke den fra en ThinkPhone og ellers alle datamaskiner du har. På den måten har du en PC som alltid er der du forlot den uansett hvor du åpner den fra.

Har du kabel og monitor vil Motorola ThinkPhone åpne Windows-skjermen rett på skjermen du er tilkoblet. Du kan også bruke mobilen som pekeplate for Windows-opplevelsen.

Viste også verdens første vannkjølte laptop

Lokket på Legion 9i er laget i en karbonfiberdesign som har litt ulikt mønster for hver eneste maskin som lages. Med ekstreme detaljer og ditto innmat blir dette en særdeles kostbar opplevelse. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

ThinkPhone er ikke ny i seg selv, og vi har for lengst testet telefonen. Men at du kan strømme Windows til en mobil er nytt. Lenovo og Motorola viste dessuten frem flere andre nyheter her i Berlin.

Blant dem var verdens angivelig første bærbare PC med faktisk vannkjøling. Her er det snakk om pumper og hele sulamitten som du kjenner fra stasjonære gamingrigger. Beistet kan spekkes opp med Core i9-prosessor og RTX 4090-grafikk. For øvrig heter det Legion 9i.

Legion 9i lyser opp sine omgivelser på omtrent samme måte som et uidentifisert flyvende objekt gjør det når det skal bortføre en ku. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Toppen av maskinen er delvis gjennomsiktig med massevis av perforeringer over og under, og gjennom alle de små hullene skimter vi viftene som holder maskinen kjølig under bruk.

Her er det selvfølgelig også plenty av RGB-belysning. Fordi det ikke er mulig å game uten at det ser ut som du blir bortført av aliens.

Blant nyhetene i Lenovos utvalg i år var disse brillene som fungerer som ekstra skjerm. De har bevegelsessensor slik at du kan snu deg for å se på ulike deler av innholdet, men de er mer ekstraskjerm enn VR-briller i vanlig forstand. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Publisert 3. september 2023, 16:00

Mer om MotorolaLenovoIFA