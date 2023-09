Den støvsuger, vasker - og er koblet rett til avløpet

Trenger ingen ettersyn annet enn at du må bytte støvsugerpose.

Switchbots nye robotstøvsuger S10 kommer med en todelt dokkingstasjon, hvor den ene delen kobles til vann og avløp og sørger for at skittent vann tømmes og rent vann etterfylles. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Berlin/Tek.no: Trenden de siste årene har gått i retning av stadig mer kapable, men også stadig mer vedlikeholdsfrie robotstøvsugere.

Kinesiske Switchbots ser imidlertid ut til å ta dette konseptet til nye høyder. På IFA-messen i Berlin lanserte de nye Switchbot S10, som har ikke mindre enn to dokkingstasjoner - en «vanlig» stasjon som suger opp støv og lader enheten, og en ekstra «våtstasjon» som kobles til vann og avløp.

S10 sammen med våtstasjonen (i midten) og den vanlige dokkingstasjonen (venstre). Til høyre en kommende luftfukter som også skal kunne etterfylles automatisk av robotstøvsugeren. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Støvsuger og vasker

S10 kan nemlig både støvsuge og moppe, og med våtstasjonen skal du kunne slippe å tenke på å måtte tømme skittent vann og fylle på rent - det hele skal gå av seg selv.

Du slipper også den gigantiske dokkingstasjonen som mange av de nyere robotstøvsugerne som kan både vaske og støvsuge er utstyrt med.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Utformingen på selve mopperullen er dessuten slik at den rengjøres hele veien når sugeren er i drift (etter sigende 300 ganger i minuttet), og tørking med varmluft gjøres i den vanlige dokkingstasjonen, så du skal slippe ubehagelig lukt.

Selve moppen er en rull som hele tiden spyles og skrapes fri for skitt mens maskinen vasker. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Våtstasjonen trenger heller ikke strøm, men får i stedet strøm direkte fra robotstøvsugeren når den er i bruk. Den kan kobles til vann og avløp både i kjøkkenbenken, på badet eller ved vaskemaskinen.

Vanntilkobling virker å være årets nyvinning i denne bransjen, for også Dreames nye toppmodell, L20 Ultra, skryter av å kunne kobles til vann og avløp.

Som tilbehør kan du dessuten få en luftfukter som også kan fylles opp av robotstøvsugeren, slik at du aldri trenger å tenke på at den går tom for vann.

Om rullen skulle behøve en ekstra vask, kan du enkelt ta den løs. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Heftig sugekraft

Selve robotstøvsugeren har ellers ganske solide spesifikasjoner, med en sugekraft på 6500 Pa. Det er til sammenlikning 500 Pa mer enn Roborocks flaggskip S8, som er den beste robotstøvsugeren på markedet, ifølge vår test.

Den navigerer med en kombinasjon av laser og lidar, og har såkalt AI-basert «obstacle avoidance», som betyr at den skal være i stand til å gjenkjenne og unngå ting som måtte ligge på gulvet. Våtmoppen kan også løftes opp når støvsugeren er i ferd med å kjøre opp på et teppe, slik vi også kjenner fra andre flaggskipstøvsugere på markedet.

Selve den vanlige dokkingstasjonen har støvsugerpose, og ved vanlig bruk skal den holde i omtrent 70 dager før du må skifte pose, ifølge Switchbot.

Hoved-dokkingstasjonen har en «føner» som tørker vaskerullen mellom slagene. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Batteritiden skal være omtrent to timer med støvsuging og mopping av gangen, opplyser PR-sjef Sean Tan.

Selskapet lanserer støvsugeren på folkefinansieringsplattformen Kickstarter i oktober, med en pris på 1200 dollar (nærmere 13.000 kroner med dagens kurs) - en praksis de også har hatt på en del tidligere produkter.

Selskapets andre produkter er stort sett bredt tilgjengelig i Europa, blant annet på Amazon, og i Norge hos blant andre NetonNet og Proshop.

I tillegg til S10 viste Switchbot en bitteliten robotstøvsuger kalt K10 Plus. Den får rundt en tredel av sugekraften til S10, og ingen automatisk rengjøring av vaskemoppen - men vil til gjengjeld kunne komme til i langt trangere områder. K10 Plus er i hovedsak ment for mindre leiligheter, og vil koste 500 dollar (snaut 5500 kroner) når den lanseres i november. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Publisert 6. september 2023, 22:41

