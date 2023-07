Neste iPhone kan få en helt ny knapp

Som du kan velge funksjon på selv.

Lydløs-bryteren på iPhone 15 Pro-modellene ligger an til å bli byttet ut med en multifunksjonsknapp, skal vi tro ryktene og iOS 17-koden. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

iPhone 15 Pro og Pro Max ser ut til å få en helt ny knapp som skal erstatte bryteren som i dag brukes til å aktivere og deaktivere lydløs modus.

Denne ser ut til å være relativt identisk med «Action»-knappen Apple introduserte på Apple Watch Ultra, hvor du selv kan velge hvilken funksjon knappen skal ha blant en del forhåndsdefinerte muligheter.

Bekreftet av iOS-kode?

Knappen ble først nevnt av en bruker på Macrumors-forumet som tidligere har kommet med nøyaktige spådommer før Apple lanserte den såkalte «Dynamic Island» i iPhone 14 Pro-modellene, og ser nå ut til å ha blitt bekreftet av kode i kommende iOS 17. Det melder Macrumors.

Det er i den foreløpig siste betaversjonen av operativsystemet, som ble sluppet til utviklere tirsdag, at kodesnuttene dukker opp. Det er kun navnene som ligger i koden, men for de fleste av dem er det relativt lett å gjette seg frem til hva de betyr.

Tilgjengelighet: Menyen med tilgjengelighetsfunksjoner på iPhone er relativt lang, så antageligvis vil du kunne velge at knappen skal aktivere en eller flere av dem.

Menyen med tilgjengelighetsfunksjoner på iPhone er relativt lang, så antageligvis vil du kunne velge at knappen skal aktivere en eller flere av dem. Snarveier: Snarveis-appen på iPhone lar deg konfigurere ulike kommandoer i smarthjemmet eller på telefonen. Knappen vil antageligvis kunne aktivere en spesifikk slik.

Snarveis-appen på iPhone lar deg konfigurere ulike kommandoer i smarthjemmet eller på telefonen. Knappen vil antageligvis kunne aktivere en spesifikk slik. Lydløs modus: Vil sannsynligvis fungere på samme måte som dagens bryter gjør, bare med av og på for hvert trykk.

Vil sannsynligvis fungere på samme måte som dagens bryter gjør, bare med av og på for hvert trykk. Kamera: Vil antageligvis kunne åpne kamera-appen, og om du allerede er inne i den sannsynligvis fungere som utløser, slik den ene volumknappen gjør i dag.

Vil antageligvis kunne åpne kamera-appen, og om du allerede er inne i den sannsynligvis fungere som utløser, slik den ene volumknappen gjør i dag. Lommelykt: Skru av eller på lommelykten bakpå telefonen.

Skru av eller på lommelykten bakpå telefonen. Fokus: Aktiverer eller deaktiverer en fokusmodus, som for eksempel «Soving» eller «Ikke forstyrr».

Aktiverer eller deaktiverer en fokusmodus, som for eksempel «Soving» eller «Ikke forstyrr». Lupe: Åpner Lupe-appen, som lar deg bruke telefonen som forstørrelsesglass.

Åpner Lupe-appen, som lar deg bruke telefonen som forstørrelsesglass. Oversett: Åpner sannsynligvis oversettelsesappen på telefonen – eller brukes til å ta opp lydsnutter som telefonen kan oversette.

Åpner sannsynligvis oversettelsesappen på telefonen – eller brukes til å ta opp lydsnutter som telefonen kan oversette. Taleopptak: Åpner sannsynligvis taleopptaks-appen på telefonen – og kan brukes til å starte og stoppe opptak.

Slik ser action-knappen ut på Apple Watch Ultra. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Les også Nå kan du bruke iPhone med Windows 27. april

USB-C, nytt kamera og titan

Utover action-knappen er det et par andre ting som har utkrystallisert seg fra ryktene på forhånd. Det første er at de nye iPhone-modellene ligger an til å få USB-C i stedet for Lightning-kontakt.

Det er noe Apple uansett må gjøre innen utgangen av 2024, ifølge de nye EU-reglene, men lekkede bilder tyder på at eplene går over til USB-C allerede nå.

I tillegg ventes det at Pro Max-modellen får en kameraoppgradering med en såkalt periskoplinse, slik for eksempel Samsungs Galaxy S Ultra-modeller og Googles Pixel 7 Pro allerede har. Det vil gi betydelig kraftigere zoom enn hva som er tilfellet i dag (3x), og den velkjente Apple-spåmannen Ming-Chi Kuo har blant annet sagt at periskoplinsen vil kunne gi 5 eller 6x zoom.

Enkelte har også hevdet at Apple går over til titan i stedet for rustfritt stål på Pro-modellene, som skal gjøre dem lettere og mer ripebestandige. Titan brukes allerede i Apple Watch Ultra.

Pro-modellene ligger også an til å få en prosessoroppgradering, nærmere bestemt til Apples A17-brikke, som både skal bli kraftigere og mer strømgjerrig. De vanlige modellene får således «fjorårets» Pro-prosessor i form av A16, og selve skjermstørrelsene ser også ut til å bli de samme på iPhone 15-serien som det var på iPhone 14.

Den såkalte «Dynamic Island»-løsningen skal også ifølge ryktene dryppe ned fra Pro-serien til de vanlige iPhone-modellene.

Apple lanserer vanligvis sine iPhone-modeller i september, vanligvis en av de to første ukene.

Publisert 28. juli 2023, 14:06