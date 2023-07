Kraftig nedgang i bøter for mobilbruk i bil

Færre får bot for mobilbruk i trafikken, ifølge tall fra Utrykningspolitiet. Tallene er ned 42 prosent fra fjoråret. Kamera Erlend Aas / NTB

Stein Jarle Olsen og NTB Publisert 14. juli

Færre får bot for mobilbruk i trafikken, ifølge tall fra Utrykningspolitiet.

Første halvår i år ble det skrevet ut 3404 forelegg for mobilbruk bak rattet, melder P4.

Det er 2489 færre enn samme periode i fjor, og utgjør en nedgang på 42 prosent.

– Det er komplekst, det kan være mange årsaker til nedgangen i tallene, forklarer konstituert UP-sjef Olav Markussen.

Som mulige årsaker nevner Markussen ny handsfree-teknologi, og at politiet har hatt større fokus på rusbruk i trafikken.

Høyere bøter

I tillegg økte straffen for mobilbruk i bil i februar i år. Straffen for å snakke i mobiltelefon, taste og surfe under kjøring, er nå en bot på 9700 kroner og tre prikker i førerkortet.

Harald Heieraas i Trygg Trafikk håper trenden fortsetter.

– Uoppmerksomhet bak rattet er jo en av hovedårsakene som fører til alvorlige trafikkulykker, forteller han.

