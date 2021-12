Qualcomm slipper en gamingkonsoll du ikke kan kjøpe

Skal demonstrere mulighetene i selskapets nye spillplattform.

Mobilbrikkekjempen Qualcomm har nettopp avholdt sitt eget PR-jippo «Snapdragon Tech Summit», der de dro duken av nye plattformer for både spilling, mobiltelefoni og data.

Detaljene rundt de to sistnevnte kan vi like så godt drøye med til vi får inn enheter til test som faktisk har noe av dette innabords. Men spillplattformen med det fulle navnet Snapdragon G3x Gen 1 Gaming Platform er om ikke annet verdt et skråblikk.

Selskapet har nemlig også fått snekret sammen en faktisk håndholdt konsoll – eller en mobiltelefon med kontrollere på sidene, om du vil – basert på den nye Snapdragon-prosessoren.

Sikter mot en (større) del av kaka

Vi kan se poenget – spilling på mobile plattformer er stort, mens det ikke er spesielt mange dedikerte håndholdte spillkonsoller å velge mellom. Vi har selvfølgelig Nintendo Switch og (den kommende) Steam Deck, men ellers er det i hovedsak faktiske nettbrett og faktiske mobiltelefoner som brukes.

Men Qualcomm mener altså at spillopplevelsen – og trolig inntektene – ville vært langt bedre med en egen konsoll basert på selskapets nye G3x-prosessor. Denne er lagd for å kjøre Android og kan følgelig takle Android-spill. I tillegg vil det være mulig å strømme spill fra nettbaserte tjenester, alternativt direkte fra en konsoll eller PC.

Rent teknisk er Snapdragon G3x Gen 1-plattformen utstyrt med Adreno-grafikk som støtter opp til 144 FPS, og kan i teorien kobles til både eksterne 4K-skjermer og VR-visir.

Av trådløse nettverksmuligheter er den selvfølgelig utstyrt med blant annet 5G, Bluetooth 5.2 og Wi-Fi 6E.

Razer-samarbeid

Så hva med denne konsollen vi kan se på bildene? Jo, denne modellen er kun påtenkt utviklere, altså er det et såkalt developer kit – som ikke er ment å selges til folk flest.

Denne enheten er etter sigende utviklet i samarbeid med Razer, og poenget er altså at den skal fungere som en testplattform for spillutviklere – og muligens inspirasjon for maskinvareprodusenter.

Utviklerkonsollen skal i hvert fall ha en 6,65-tommers OLED-skjerm som støtter opptil 120 Hz. Over skjermen har Qualcomm også fått på plass et webkamera, noe som gir +1 i trynefaktor hos spillstrømmere og andre ekshibisjonister.

