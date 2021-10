Ekspert: Derfor kan vi bare glemme «Switch Pro»

Switch OLED.

I månedsvis gikk det rykter om at Nintendo skulle lansere en langt kraftigere «Switch Pro», men i stedet lanserte de Switch OLED – en nærmest kosmetisk oppgradering med større skjerm og noen nye småfunksjoner, men ingen ny maskinvare.

Nå melder Nintendo-kjenningen NateDrake at det ikke vil komme noen Switch Pro.

NateDrake er godt kjent i Nintendomiljøet for å ofte treffe blink på rykter rundt Nintendos kommende prosjekter, og skal ha et kontaktnettverk i Nintendo som har større kjennskap til situasjonen.

Jobbes med en helt ny konsoll

Men grunnen til at han mener det ikke kommer en Switch Pro, er fordi han sier Nintendo jobber med en større konsolloppgradering, som han foreløpig vil kalle Switch 4K. For han er bombesikker på at den vil støtte 4K-oppløsning, men at det også vil føre med seg en rekke maskinvareendringer:

– Basert på samtalene jeg har hatt er det klart at det jobbes med ny Nintendo Switch-maskinvare, men jeg vet ennå ikke hvordan den skal promoteres. Jeg vet ikke om Nintendo vil kalle den for «Switch 2» eller bare en oppgradert versjon av Switch, men jeg kommer i hvert fall til å kalle den Switch 4K. For den kommer til å ha 4K, og det kommer til å oppnås via DLSS. Dette er dønn solid fakta, og jeg har betydelig bevis som understøtter denne informasjonen, sier NateDrake i en video.

DLSS er altså en ny teknologi fra Nvidia, som du kan lese mer om i vår DLSS-artikkel.

Oppgraderingen vil dog kreve såpass store prosessorendringer at han tror bakoverkompatibilitet kan bli en utfordring, men ikke noe han tror Nintendo vil unnlate.

Bloomberg mener også Nintendo jobber med 4K-konsoll

Denne nye informasjonen underbygger også den opprinnelige Bloomberg-reportasjen som hevdet at en rekke spillutviklere hadde mottatt utviklerverktøy fra Nintendo, ment for 4K-konsoller.

Nintendo gikk så langt at de direkte avkreftet Bloombergs reportasje, og sa at de ikke jobbet med en Switch med 4K-støtte.

Til tross for Nintendos veldig tydelige benektelser, har ikke Bloomberg endret reportasjen sin, og NateDrake sier han forventer at selskapet slipper den helt nye konsollen en gang mot slutten av 2022. Trolig i perioden mellom fjerde kvartal 2022 og første kvartal 2023.

Alt er som sagt bare spekulasjoner og rykter, så ta dette med en solid klype salt.

Nintendo Switch OLED (2021) annonse Sjekk prisen