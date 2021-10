Med Pixel 6 vil Google for alvor ta opp kampen med Apple og Samsung

Nye Pixel 6 og Pixel 6 Pro ser ut til å være et solid hopp fremover for Google. Men til Norge kommer de ikke.

Googles Pixel-telefoner har så langt vært gode, men ikke helt like spesifikasjonsmessig imponerende som flaggskipene til de andre store.

Med nye Pixel 6 og Pixel 6 Pro kan det komme til å endre seg. Telefonene kommer først og fremst med en ny og egenutviklet systembrikke kalt Google Tensor.

Den skal ifølge Google være konkurransedyktig med Snapdragon 888, som er brikken som finnes i de fleste andre flaggskipstelefoner med Android for tiden.

Ny, egenutviklet prosessor

Tensor-brikken har et utall forskjellige kjerner – først og fremst to høyytelseskjerner, to «middels»-kjerner og fire effektivitetskjerner. I tillegg har den en egen «Tensor Processing Unit» innebygd, som skal ta seg av oppgaver relatert til kunstig intelligens. En biprosessor skal ta seg av sikkerhetsformål, og prosessoren har dessuten en bildeprosesseringskjerne, for å nevne noe.

Tensor-brikken sitter i både innstegsmodellen Pixel 6 og i den mer påkostede Pixel 6 Pro, men de har litt ulike mengder RAM, henholdsvis 8 og 12 GB.

Der Google tidligere har hatt en stor og en «liten» telefon, kommer begge årets modeller med forholdsvis store skjermer. Pixel 6 kommer med en 6,4 tommer stor skjerm med 1080P-oppløsning og 90 Hz oppfriskningsrate, mens 6 Pro har en 6,7-tommers skjerm (det samme som iPhone 13 Pro Max) med 1440P-oppløsning og variabel oppfriskningsrate fra 10 til 120 Hz.

Begge har Gorilla Glass’ siste Victus-variant foran. De er også dekket av glass på baksiden.

«Camera Bar» er navnet på Googles nye kamerahump. Den har fått en relativt sett svær bildesensor bak.

Mega-kamera

Begge har også en svær kamerahump bak, men kamerahump er ikke engang dekkende, siden den i praksis dekker hele telefonens bredde. Kanskje er kamerahylle eller kameraplanke bedre betegnelser, og Google selv kaller den for «Camera Bar».

Google har også endelig utstyrt Pixel-telefonene med en ny kamerasensor, etter å ha brukt den samme gjennom en rekke generasjoner.

Den nye hovedkamerasensoren skal være betydelig større enn den som satt i Pixel 5, og teller totalt 50 megapiksler. Bildene du får ut av telefonen er imidlertid «bare» på 12,5 megapiksler, som betyr at telefonen slår sammen fire og fire piksler (såkalt «pixel binning») for å øke lysinntaket og redusere støy, blant annet. Sensoren sitter bak en linse med blenderåpning f/1.85, og ifølge Google skal den kunne ta inn 150 prosent mer lys enn kameraet i Pixel 5.

I tillegg får du en ultravidvinkel på 12 megapiksler med f/2.2, og Pro-versjonen har i tillegg en 4x-zoomlinse på 12 megapiksler (egentlig 48, men bruker samme pixel binning-teknikk som den andre) med f/3.5. I tillegg er det små forskjeller i frontkameraet, med et litt bedre og videre kamera på Pixel 6 Pro. Begge kan ellers skyte video i opptil 4K og 60 bilder i sekundet, eventuelt 1080P i opptil 240 fps.

En ny funksjon er også «Magic Eraser», som enkelt skal la deg fjerne uønskede elementer i bildene dine i Google Photos.

«Magic Eraser».

Lavere pris enn konkurrentene - men ikke til Norge

Ellers får du trådløs lading og muligheten til å lade andre enheter trådløst fra telefonene. Batteriene er også forholdsvis store, på henholdsvis 4614 mAh på Pixel 6 og 5004 mAh i Pixel 6 Pro.

En optisk fingeravtrykksleser sitter bak skjermen, telefonene er vanntette med IP68-sertifisering og støtter 5G og ikke minst den nye wifi-standarden Wi-Fi 6E. De kommer også med Android 12.

Spennende er også prisingen. Google har lagt seg på 599 dollar (drøyt 5000 kroner) for Pixel 6 og 899 dollar (cirka 7500 kroner) for Pixel 6 Pro, begge med 128 GB lagring. En iPhone 13 starter til sammenlikning på 799 dollar, en Samsung Galaxy S21 på det samme.

Norske kunder som kunne være interessert i Googles Pixel-telefoner må imidlertid fortsatt ty til gråimport. Det foreligger nemlig ikke planer for norsk lansering av Pixel 6, ifølge Google Norge.