Chevrolet lanserte elektrisk pickup

Duket for el-krig blant store doninger.

Slik skal nye Chevrolet Silverado EV RST se ut. Den elektriske pickupen får voldsomme ytelser og er planlagt for markedet i 2024.

Den pågående CES-messen handler ikke bare om datmaskiner og TV-er - den handler også om biler. Noen ganger ganske store biler; Chevrolet har benyttet anledningen til å lansere en elektrisk utgave av sin Silverado-pickup som er tenkt til markedet i 2024.

Nyheten har ligget i kortene etter at det General Motors-eide bilmerket omtalte en kommende bil i en bærekraftsrapport som ble gitt ut sommeren 2020. Silverado EV blir basert på den samme plattformen som den kommende Hummer-elbilen, som også er et General Motors-produkt.

Visuelt blir det en veldig annerledes bil enn dagens Silverado-modell, noe som skal skyldes at den deler plattform med nevnte Hummer. Det kan være en ulempe for et bilmerke som ved siden av pickupene fra Ford og Dodge har definert hvordan den amerikanske arbeidsbilen har sett ut de siste drygt hundre årene.

Den nye Silverado-modellen minner litt om en Chevrolet Avalanche - på grunn av den karakteristiske skrå bøylen mellom kupeen og lasteplanet.

En rekke utfordrere

Konkurransen blant elektriske pickups har blitt stadig mer markant i USA den siste tiden. Konkurrenten Fords lansering av en elektrisk F-150-pickup slo ned som en liten bombe, og bilmerket har måttet oppjustere produksjonsmålene for å dekke etterspørselen. Designmessig ser den mest ut som en litt modernisert variant av dagens F-150-modell, med en stor lysbar i front og ekstra bagasjerom foran. F150 Lightning, som er det fulle navnet, skal på veien i løpet av året.

Samtidig har også den Ford-støttede utfordreren Rivian har fått opp dampen og begynte å levere ut sin R1T-pickup til kunder nå i oktober 2021, og fulgte opp med en SUV på samme plattform i desember. Ford har nylig trukket seg ut av utviklingssamarbeidet med Rivian, men beholder en liten eierpost i selskapet.

Og det er før vi nevner Teslas Cybertruck som ble avslørt helt tilbake i 2019, men som fortsatt ser ut til å ha en tid igjen før den treffer markedet - foreløpig er planen mot slutten av året. Det ser altså ut til å bli krig om de amerikanske pickup-kundene. Hva av dette som eventuelt kommer til Europa er også et åpent spørsmål - som både handler om produksjonskapasitet og om vekten på bilene.

Ford F-150 Lightning ligger an til å bli en stor hit. Den elektriske pickupen likner på dagens minste utgave i F-serien - og F-150 har vært en av verdens mest solgte biler i tiår.

Lynrask og bjørnesterk

Fra før var det kjent at Chevrolet planla en rekkevidde på over 400 miles, eller 640 kilometer, for sin elektriske pickup. Det er fortsatt planen, selv om det også fortsatt bare er nettopp det; en plan. Testing mot EPA- eller WLTP-standardene er noe som typisk skjer ganske nærme slipp av bilene, når produktene er omtrent ferdige.

Nytt er det at Chevrolet melder om 660 hestekrefter og en sprint fra 0 til 96 km/t (60 miles i timen) på under 4,5 sekunder. En trekkstyrke på nokså heftige 4,5 tonn er også del av planen - og enda drøyere utgave er tenkt litt senere i utviklingen. Den skal kunne dra på dobbelt så mye. Med mulighet for 9 tonn på hengerfestet bør det begynne å monne selv for de mer krevende lasteentusiastene der ute.

Ved å åpne kupeen på bilen mot lasteplanet kan man potensielt frakte svært lange saker i Silverado.

Trekk og styring på alle fire

En teknologi som bare innimellom dukker opp i biler er firehjulsstyring. Konseptet har eksistert lenge, og blant annet Mazda og Honda har hatt det i personbiler siden åttitallet. Også Chevrolets Silverado-modeller har blitt tilbudt med firehjulsstyring før, men på grunn av lav etterspørsel tok det slutt i 2005.

Med denne nye elbilen er firehjulsstyring fra Chevrolet tilbake igjen, sammen med trekk på alle fire.

Formålet med firehjulsstyring er vanligvis å gi bedre svingradius slik at det blir enklere å snu eller å parkere. Foreløpig er det kun denne typen bruk Chevrolet henviser til i pressemeldingen sin.

Konkurrerende utgaver av firehjulsstyring

Det finnes imidlertid varianter av firehjulsstyring som fungerer annerledes, ved at alle hjulene kan styres i samme retning og tillate kjøretøyet å krabbe sidelengs. Dette er varianten av firehjulsstyring søstermodellen med Hummer-merking har, mens Toyota har patentert et styresystem som tillater biler å spinne helt rundt sitt eget midtpunkt på fullt «vinklede» hjul.

Rivian på sin side har kan gjøre en såkalt «tank turn» ved å kjøre hjulene på hver side av bilen i motsatt retning, noe stridsvogner oppnår ved å kjøre beltene hver sin vei.

Elbiler med flere motorer, masse krefter og fravær av kompliserte, mekaniske drivlinjer tillater en del varianter av styring som ikke tidligere har vært så vanlig, eller så enkelt å få til.

Ikke sikkert den kommer til Europa

Bilen skal kunne lade ved hastigheter inntil 350 kW, og støtter også tilkobling av vanlig husholdningsutstyr rett i en av bilens ti kontakter. Den kan også lade andre biler fra det formodentlig ganske store «Ultium»-batteriet - et samarbeid mellom Chevrolet og koreanske LG Chem. Nøyaktig størrelse er fortsatt ikke oppgitt.

Utover det kommer bilen med såvel glasstak som bagasjerom i front - i tillegg til lasteplanet bak. Den blir utstyrt med GMs førerassistansesystem, Super Cruise, som skal gjøre den mer selvstendig på en del amerikanske veier. Bilen vil bare være tilgjengelig som «crew cab», altså kabin som en personbil, i motsetning til mindre toseter-pickuper. Og planlagt levering er i 2024.

Foreløpig er priser og om bilen finner veien til Europa i det blå.

Fords elektriske F150 ser det enn så lenge ut til at det bare er amerikanske bilkunder som får kjøpe, siden etterspørselen er voldsomt høy. Men siden pickuper typisk utfordrer også europeiske vektbestemmelser for personbil og ofte krever høyere registreringsklasser med krav til førerkort og annet utstyr er det ikke selvsagt at en ny Silverado med store batterier attåt vil finne veien hit.