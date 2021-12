Dette er første glimt av Polestar 3

Polestar 3 blir en stor SUV, bygget på samme plattform som Volvos nye XC90.

Polestar har lenge vært klare på at modell tre fra dem vil være en ganske stor SUV, og nå har de vist frem et bilde av Polestar 3, riktignok i kamuflasje.

Polestar 3 skal produseres i Charleston i Sør-Carolina i USA, melder selskapet – på et anlegg de deler med morselskapet Volvo. Bilen går i konkurranse med modeller som Tesla Model X, Audi e-tron og Mercedes-Benz EQC, for å nevne noen.

Lite er foreløpig kjent om spesifikasjoner. Det eneste Polestar har offentliggjort er at bilen vil leveres med lidarsensorer fra selskapet Luminar og datakraft fra Nvidia, som sammen skal gi avansert selvkjøring på motorveien.

– Da kan vi kanskje ha ekte selvkjøring der du kan slippe rattet og lese en bok mens du kjører. Det er fremtiden vi har foran oss, forklarte Polestar-sjef Thomas Ingenlath på et arrangement i Oslo nylig.

Polestar-sjef Thomas Ingenlath var nylig i Norge, sammen med Polestar Precept-konseptet som skal bli Polestar 5.

Ny plattform

Fra tidligere vet vi at bilen skal produseres på Volvo-konsernets nye SPA2-plattform, som også vil brukes på Volvos nye generasjon av XC90. Den skal også komme i helelektrisk versjon.

Ellers kan vi nok forvente at Android Automotive-systemet vi kjenner fra Polestars nåværende biler vil videreføres i treeren, og Polestar sier også at bilen skal bli en av de «mest klimavennlige bilene laget», foreløpig uten å utdype det nærmere.

Polestar-sjef Thomas Ingenlath fortalte investorer og presse på et arrangement i New York torsdag at de ligger an til å selge totalt 29.000 biler i 2021. Snaut 3800 av disse er så langt i Norge, ifølge tallene fra Opplysningsrådet for Veitrafikken. Det bringer oss opp til nærmere 6000 Polestar 2 på norske veier, i tillegg til noen veldig få av hybriden Polestar 1.

Polestar har tidligere sluppet dette bildet av de tre nye bilene som skal slippes. Fra venstre Polestar 5, Polestar 4 og Polestar 3.

Vil tidoble salget på tre år

Planene videre er å lansere en bil hvert år de neste tre årene.

Polestar 3 blir altså en stor SUV, Polestar 4 skal bli en mer kompakt SUV-modell og Polestar har vi allerede fått en forsmak på gjennom Polestars Precept-konsept. Den blir en luksuriøs sedan i klasse med Mercedes-Benz EQS, Tesla Model S, Audi e-tron GT og Porsche Taycan.

Med de tre nye modellene er ambisjonene at Polestar skal tidoble salgsvolumet innen 2025 – fra 29.000 til 290.000 globalt. Polestar 3 skal i produksjon i 2022.

Polestar viste nylig også frem dette bildet av det som skal bli produksjonsmodellen av Polestar 5.